Komisija DZ o ukradenih otrocih, ki naj bi izginili med letoma 1965 in 1991

Zahtevo za odreditev preiskave sta vložili opozicijski SDS in NSi, podprli pa so jo tudi v koalicijski SD. V Svobodi in Levici so odreditvi preiskave nasprotovali.

Parlamentarna preiskava naj bi ugotovila, ali so nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja morda kakor koli vplivali na omenjena dejanja. Prav tako naj bi ugotovila, čigavi interesi so pripeljali do tega, da naj bi prišlo do kaznivih dejanj odvzema mladoletne osebe. Ugotovili naj bi še povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij in njihovo morebitno vpletenost v omenjene primere, pa tudi, ali in zakaj naj bi ti dopustili tovrstne primere in v čigavem interesu, je povedal Hoivik.