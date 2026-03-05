Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Končno poročilo komisije: 'Dovršen sistem' obvodnega financiranja SDS in NSi

Ljubljana, 05. 03. 2026 12.49 pred 1 uro 3 min branja 38

Avtor:
U.Z. STA
Jernej Vrtovec in Janez Janša

Preiskovalna komisija DZ v končnem poročilu ugotavlja dovršen sistem obvodnega financiranja SDS in NSi v času prejšnje vlade s pretakanjem javnega denarja, tudi preko državnih podjetij, oglaševanja in strankarskega medijskega aparata. Poročilo bo DZ obravnaval 13. marca, komisija DZ predlaga tudi pripravo sprememb zakonodaje financiranja strank.

Ugotovitve končnega poročila preiskovalne komisije o sumih nezakonitega financiranja političnih strank sta na novinarski konferenci predstavili predsednica komisije Tamara Vonta iz vrst vladajoče Svobode in članica komisije Nataša Sukič iz koalicijske Levice.

Po besedah Vonte končno poročilo kaže na jasno politično odgovornost in predstavlja "najbolj podroben in celovit popis obvodnega financiranja političnih strank v zgodovini samostojne Slovenije" ter dovršen sistem rabe javnega denarja za utrjevanje politične moči SDS in NSi v času prejšnje vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Del tega "političnega projekta" so bila državna podjetja, med drugim Telekom, koncesionarji, oglaševalske pogodbe in tuji kapital, je povzela.

Ob tem je pojasnila, da so člani komisije pregledali na tisoče dokumentov, zaslišali številne priče in sledili toku denarja, pri tem pa vedno znova prišli do omrežja medijev, podjetij, posrednikov in vidnih članov obeh strank, ki so delovali kot njun finančni in propagandni aparat.

Tamara Vonta
Tamara Vonta
FOTO: Bobo

Danes je sicer znova izpostavila nekatere primere, ki po ugotovitvah komisije kažejo na obvodno financiranje strank, in so v času dela komisije že odmevala v javnosti.

Komisija med drugim ugotavlja, da so Nova24TV, tednik Demokracija ter več z njima povezanih portalov usklajeno delovali kot "politično orodje SDS", pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami pa tudi "obvodni volilni račun SDS".

Preberi še Preiskovalna komisija o financiranju medijev SDS: več kot 131.000 evrov Žanu Janši

Še pred tem pa so po ugotovitvah komisije ključno vlogo pri financiranju v tem sistemu imeli madžarski viri, po prihodu SDS na čelu vlade pa je "glavnino bremena" prevzel državni Telekom, preko katerega je bil, tudi z oglaševanjem, vzpostavljen "stabilni denarni tok za strankarsko televizijo". Podoben vzorec "vračanja javnih sredstev v strankarske medije pod pretvezo oglaševanja" je komisija zaznala tudi pri koncesionarjih za urejanje vodotokov, je navedla Vonta.

Komisija pa je v svoji preiskavi po njenih navedbah naletela na sumljiva nakazila na osebne račune in gotovinske dvige, pri čemer je "denar izginil neznano kam".

V primeru NSi pa komisija ugotavljala obvodno financiranje preko Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Po Vontinih besedah je zlasti zaskrbljujoče, da so se na račun inštituta stekale donacije podjetij, ki so bila hkrati med največjimi prejemniki javnih sredstev ministrstev pod vplivom NSi, zlasti infrastrukturnega ministrstva v času, ko ga je vodil aktualni predsednik stranke Jernej Vrtovec. Končni prejemniki pa so bili po ugotovitvah komisije posamezni ključni kadri v NSi, med drugim glavni tajnik Robert Ilc.

Preberi še Finančna hobotnica NSi: od energetskih družb do podjetij blizu Roberta Ilca

Sukičeva je medtem ugotovitve poročila označila za "politično srhljivko", ki kaže na vzpostavitev "parasistema" oz. "paradržave" ter "pretkan, sofisticiran" sistem obvodnega financiranja SDS in NSi. "Če smo sprva govorili o nekaj deset tisoč evrih, danes govorimo o milijonih," je izpostavila. Obenem pa je poudarila, da so bila pri tem verjetno v igri tudi kupčkanja z nacionalnimi strateškimi interesi, kar bi po njenem prepričanju lahko mirno označili za veleizdajo, pa tudi predrzno zlorabo oblasti in grob napad na demokracijo.

Končno poročilo bo komisija obravnavala 13. marca, Vonta pa je ob tem zavrnila očitke, da je čas obravnave poročila na plenarni seji padel tik v čas pred volitvami 22. marca. Potrdila pa je, da bodo ugotovitve predali tudi pristojnim organom, v nekaterih primerih so to že storili.

Komisija sicer ob potrditvi ugotovitev poslancem predlaga še, da prihodnjemu sklicu DZ naloži pripravo sprememb zakonodaje financiranja političnih strank, ki bi v bodoče preprečil podobne obvode financiranja. V luči tega je med drugim izpostavila, da trenutna zakonodaja denimo k poročanju o premoženjskem stanju in lobističnih stikih ne zavezuje generalnih sekretarjev strank, ki so pogosto "glavni generator kadrovskih sprememb, imenovanj in vsega ostalega".

financiranje sds in nsi Preiskovalna komisija DZ končno poročilo vonta sukič

Mrtev golob na plakatu: policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Poklicni gasilci napovedali stavko v predvolilnem tednu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1884443
05. 03. 2026 13.57
Vonta in Suzukijeva nimata nobene moralne pravice govoriti o financiranju desnih strank dokler se ne obravnava tudi ostalih v parlamentu. Kaka revščina
Odgovori
+3
3 0
Sir Oliver
05. 03. 2026 13.57
Janševci, a članarino ste že plačali?
Odgovori
-2
0 2
zmerni pesimist
05. 03. 2026 13.53
Čez 1 mesec pa druga komisija za svobodo levico in sd
Odgovori
+4
4 0
macolagobec
05. 03. 2026 13.52
Komunistična nadoblast se najbolj boji, da bi se politične stranke, ki tvorijo edino legalno operativno oblast, zadovoljivo financirale, ker bi to pomenilo grožnjo za mafijo, ki pa se financira obilno preko javnega sektorja in državnih firm. Slovenske železnice na primer dobijo od države na letni ravni v povprečju 1,28 milijarde evrov, od katerih ima največ koristi mafija.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
05. 03. 2026 13.51
Ko se klovn vseli v palačo, ne postane kralj, ampak postane palača cirkus.
Odgovori
+5
5 0
proofreader
05. 03. 2026 13.48
Nas bolj zanima kaj se je dogajalo v mali vasici Bukarešti z Robijevim računom. In če ima res milijone na banki v Italiji. Pa kaj je plačal Gen-i novinarki.
Odgovori
+5
6 1
ptuj.si
05. 03. 2026 13.46
Vonta, nisi zanimiva.
Odgovori
+6
6 0
pager
05. 03. 2026 13.51
za pogledat res, pa tud vse ostalo
Odgovori
+2
2 0
iskriv
05. 03. 2026 13.46
Izsledki poročila parlamentarne komisije za odkrivanje financiranja političnih strank je treba nemudoma poslati na državno tožilstvo , ki mora predmet prednostno obravnavat in vse predati sodišču , ki mora ravno tako prednostno obravnavati in končno ukrepati v kolikor so izkazana kriminalna , korupcijska dejanja in dejanja , ki so v škodo države in demokracije in enkrat za vselej pokazati , da ni strahu pred kaznovanjem visokih političnih figur , ki zlorabljajo državo za svoje pritlehne namene .
Odgovori
-3
1 4
Sir Oliver
05. 03. 2026 13.45
Kaj je Janšarija? Ko se vam stopi na rep, pa cvilimo. Oziroma beeeeee..
Odgovori
-6
0 6
pa saj bo vredu
05. 03. 2026 13.44
Najvišji svetniki so največji packi (da ne bom zapisal kakšno drugo besedo).
Odgovori
+0
1 1
luckyss.1
05. 03. 2026 13.39
Vonta je lahko samo tiho.
Odgovori
+4
7 3
luckyss.1
05. 03. 2026 13.39
Milijoni javnega denarja so se v zadnjih treh letih pretočili v podjetja, katerih lastniki so neposredno visoki funkcionarji Gibanja Svobode ali pa njihovi partnerji. Robertu Golobu je tako v njegovo zasebno podjetje kapnilo v tem mandatu kar 731.000 € davkoplačevalskega denarja, podjetju partnerja poslanke Tamare Vonta več kot 2 milijona, poslancu Aleksandru Prosenu Kralju pa skoraj pol milijona, še toliko pa je prejelo podjetje hčere poslanca Miroslava Gregoriča, v katerem je bil poslanec sicer tudi tri leta nezakonito celo prokurist. Poslanska plača se zdi tako drobiž, podjetništvo poslancev Svobode, proti kateremu se javno vsak dan borijo, pa primarni cilj njihovega delovanja.
Odgovori
+5
9 4
Thor78
05. 03. 2026 13.33
No zdej, k je pa fajonka obsodila zda, izrael in iran, zdej bo pa mir. Dobr da imamo fajonko.
Odgovori
+1
6 5
Petur
05. 03. 2026 13.31
nikoli več janšarije ..nikoli več niti sežigalcev čarovnic,ki so bila sicer lepa dekleta ki niso hotela..
Odgovori
+1
8 7
Naiskreni
05. 03. 2026 13.58
jansa ok.. drugo pa ciljas na fotopub?
Odgovori
0 0
Masai_Mara
05. 03. 2026 13.26
In kakšne bodo zdaj sankcije in posledice teh dejanj? Bo spet ostalo samo pri poročilu in besedah ali bo končno kdo v tej državi temu početju stopil na prste in naredil konec ??
Odgovori
+7
8 1
Thor78
05. 03. 2026 13.34
Pred volitvami lewaki vedno servirajo neke nebuloze, ki pa po volitvah potihnejo oziroma se izkažejo za neresnične.
Odgovori
-1
4 5
nacionale
05. 03. 2026 13.26
haha bje bje golobnjak..verjamem da bo Vonta ko bo pred kamero pojasnjevala spustila kakšno solzico...
Odgovori
-1
6 7
natas999
05. 03. 2026 13.23
taprave dve sta v komisiji,obe za v koruzo
Odgovori
+1
9 8
Kumul
05. 03. 2026 13.23
Še za konec mandata kot skozi cel mandat Vonta odhaja v stilu.
Odgovori
+2
5 3
wsharky
05. 03. 2026 13.20
ej sfečkarji kaj vam delata naša Tamara in Nataša ojojoj, a boste nocoj lahko mirno spali?
Odgovori
-6
5 11
galambszar
05. 03. 2026 13.29
wsharky delata edino na še večjem padcu svobode in levice.Le tako naprej.
Odgovori
+0
3 3
pager
05. 03. 2026 13.55
srečni da sta vaši, pri nas takih ne premoremo
Odgovori
0 0
golobnadob
05. 03. 2026 13.20
Hvala tej pošteni in zaupanja vredni strani, da lahko komentiramo. Svečano obljubljam, da bom od sedaj naprej samo hvalil vlado in ne bom več podajal realnih komentarjev.
Odgovori
+3
7 4
Thor78
05. 03. 2026 13.19
golobarji frfotajo :)))))))
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
Portal
Družina Hajdi obtičala na La Gomeri: Zapleti na potovanju
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
zadovoljna
Portal
Na dogodku se je pojavila kar v spodnjicah
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Razšla sta se po osemletni romanci, zdaj je v objem ujel novo zvezdo
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Frizura, ki jo je Bella Hadid proglasila za trend pomladi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
Zaradi hude bakterijske okužbe izgubila roke in noge
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
5 živil, ki jih je dobro jesti pred spanjem za boljši počitek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Pustila študij in zgradila posel – njene izdelke obožuje tudi Gigi Hadid
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Rekordne plače v novi sezoni Formule 1
Nižje cene na otroškem oddelku
Nižje cene na otroškem oddelku
moskisvet
Portal
Kviz za prave F1 navdušence
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Mušice v sobnih rastlinah: učinkovit trik z vžigalicami in preventiva
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
okusno
Portal
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Najbolj priljubljena sestavina pomladi
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Kako zmehčati strjen sladkor, ne da bi ga zavrgli
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
Najmehkejši kruh, ki ostane dolgo svež
voyo
Portal
Tom Clancy: Brez obžalovanja
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551