Končno poročilo komisije: 'Dovršen sistem' obvodnega financiranja SDS in NSi

Ugotovitve končnega poročila preiskovalne komisije o sumih nezakonitega financiranja političnih strank sta na novinarski konferenci predstavili predsednica komisije Tamara Vonta iz vrst vladajoče Svobode in članica komisije Nataša Sukič iz koalicijske Levice. Po besedah Vonte končno poročilo kaže na jasno politično odgovornost in predstavlja "najbolj podroben in celovit popis obvodnega financiranja političnih strank v zgodovini samostojne Slovenije" ter dovršen sistem rabe javnega denarja za utrjevanje politične moči SDS in NSi v času prejšnje vlade pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Del tega "političnega projekta" so bila državna podjetja, med drugim Telekom, koncesionarji, oglaševalske pogodbe in tuji kapital, je povzela. Ob tem je pojasnila, da so člani komisije pregledali na tisoče dokumentov, zaslišali številne priče in sledili toku denarja, pri tem pa vedno znova prišli do omrežja medijev, podjetij, posrednikov in vidnih članov obeh strank, ki so delovali kot njun finančni in propagandni aparat.

Tamara Vonta FOTO: Bobo

Danes je sicer znova izpostavila nekatere primere, ki po ugotovitvah komisije kažejo na obvodno financiranje strank, in so v času dela komisije že odmevala v javnosti. Komisija med drugim ugotavlja, da so Nova24TV, tednik Demokracija ter več z njima povezanih portalov usklajeno delovali kot "politično orodje SDS", pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami pa tudi "obvodni volilni račun SDS".

Še pred tem pa so po ugotovitvah komisije ključno vlogo pri financiranju v tem sistemu imeli madžarski viri, po prihodu SDS na čelu vlade pa je "glavnino bremena" prevzel državni Telekom, preko katerega je bil, tudi z oglaševanjem, vzpostavljen "stabilni denarni tok za strankarsko televizijo". Podoben vzorec "vračanja javnih sredstev v strankarske medije pod pretvezo oglaševanja" je komisija zaznala tudi pri koncesionarjih za urejanje vodotokov, je navedla Vonta. Komisija pa je v svoji preiskavi po njenih navedbah naletela na sumljiva nakazila na osebne račune in gotovinske dvige, pri čemer je "denar izginil neznano kam". V primeru NSi pa komisija ugotavljala obvodno financiranje preko Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Po Vontinih besedah je zlasti zaskrbljujoče, da so se na račun inštituta stekale donacije podjetij, ki so bila hkrati med največjimi prejemniki javnih sredstev ministrstev pod vplivom NSi, zlasti infrastrukturnega ministrstva v času, ko ga je vodil aktualni predsednik stranke Jernej Vrtovec. Končni prejemniki pa so bili po ugotovitvah komisije posamezni ključni kadri v NSi, med drugim glavni tajnik Robert Ilc.