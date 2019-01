Komisija DZ od vodstva UKC Ljubljana v primeru Noč pričakuje pojasnila

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana naj komisijo v skladu s sprejetimi sklepi obvesti, kako in v kakšni višini bo zagotovilo sredstva za nadaljevanje kardiologovih raziskav, ki so po mnenju agencije za raziskovalno dejavnost upravičile vložena sredstva, a jim je v zadnjem razpisu odrekla financiranje.

Na seji so spregovorili o vzrokih za prekinitev financiranja programa, ki ga je na UKC Ljubljana vodil Marko Noč . Predlagatelji iz SDS so izražali pomisleke o motivih za takšno odločitev in o strokovni podkovanosti tujih recenzentov. Vodstvo agencije pa je bilo zaskrbljeno zaradi posega v neodvisnost njihovega dela.

Računskemu sodišču pa predlagajo, da bodisi razširi obstoječo revizijo o učinkovitosti izbire raziskovalnih programov od začetka januarja 2017 do konca junija 2018 s podaljšanjem obdobja revidiranja do 31. decembra 2018 bodisi izvede posebno revizijo o danes obravnavanem primeru. Ministrstvo za izobraževanje in agencija pa naj po enem od sklepov tudi pripravita spremembe pravilnika o postopkih (so)financiranja raziskovalne dejavnosti.

Komisiji za preprečevanje korupcije predlagajo, naj opravi poglobljen postopkovni in vsebinski pregled nad preglednostjo pri podeljevanju javnih sredstev in se opredeli do morebitnih sumov konfliktov interesov, ki lahko nastanejo v postopku podeljevanja sredstev preko agencije.

Poslanka SDSJelka Godec je izrazila dvom, da so mednarodni recenzenti, na katere se je pri svoji odločitvi sklicevala ARRS, dejansko upoštevali vse znanstvene dosežke vodje programa in njegovih sodelavcev. Opozorila pa je tudi na nekatere nedoslednosti v oceni recenzentov. Kot je opomnila, so namreč zapisali, da v skupini ni raziskovalcev z doktorskimi nazivi, kar pa ne drži, saj so v njej kar štirje takšni sodelavci. Prav tako je napačna ocena, da skupina ne sodeluje v mednarodnih projektih, je navedla.

Obenem se je vprašala, zakaj so recenzenti še vedno anonimni, saj da to ni v skladu s pravilnikom, in izrazila dvom glede postopka izbora projektov, saj naj bi po njenih informacijah vsaj v dveh primerih prišlo do konflikta interesov. Predstavnike UKC Ljubljana pa je povprašala, zakaj kardiologu niso dodelili sredstev, ki so po zavrnitvi njegovega programa še ostala za prerazporeditev, in zakaj se po koncu postopka niso obrnili na upravno sodišče.

Tudi Anže Logar (SDS) se je vprašal, kako je mogoče, da je svetovno priznani kirurg in raziskovalec, ki po mnenju UKC sodi v svetovni vrh, po mnenju ARRS med najslabšimi. Kot je dodal, sicer dopušča možnost neposrečene izbire recenzentov, ampak v tem primeru pravilnik dopušča njihovo zamenjavo.

Direktor UKC Aleš Šabederje odvrnil, da so v UKC v začetku oktobra res prejeli poziv k prerazporeditvi sredstev v višini 107.000 evrov, vendar pa iz dokumentacije, ki so jo prejeli od ARRS, niso mogli sklepati, da je bil program Marka Noča pred tem zavrnjen. O tem so bili prvič seznanjeni šele 11. decembra, je pojasnil.

Tudi strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar je poudarila, da cenijo dosežke stroke, tudi kardiologa Marka Noča. To po njenih besedah dokazuje tudi nagrada, ki jo je dobil za izjemne dosežke na znanstvenem področju. Do vprašanja, zakaj se po zavrnitvi financiranja programa niso obrnili na upravno sodišče, se ni želela opredeljevati. Je pa izrazila prepričanje, da bo kardiologova raziskovalna skupina še zelo ustvarjalna in da bi bil zanjo najboljši izhod, da se februarja znova prijavi na razpis za sredstva.

Noč še ni odločen, če se bo znova prijavil na razpis

Vendar pa Noč še ni odločen, ali bo to storil. Kot je povedal na seji, so ta sredstva zdaj izgubljena. Njegov namen ni v tem, da bi izsiljeval dodelitev sredstev, pač pa, da razkrije anomalije, ki jim je bil priča, je pojasnil. Med drugim je opozoril, da seznam recenzentov še ni razkrit, čeprav bi moral biti.

Ko je pogledal, kdo je programe ocenjeval v letih 2016 in 2017, ni poznal niti enega imena teh recenzentov. Zato dvomi o tem, da so bili s področja, ki so ga ocenjevali. Sprašuje se, zakaj imamo v Sloveniji organe, če pa le slepo potrjujejo tuje ocene.

Na očitke se je odzval direktor agencije Jozsef Györkös. Kot je poudaril, je presenečen in zaskrbljen nad vsebino točke dnevnega reda. Na agenciji so namreč vedno pripravljeni na razpravo o vrednotenju programov. Če gre za razpravo o konkretnem prijavitelju in konkretnem programu, pa to Györkös razume kot poseg v neodvisnost dela agencije.

Pozneje je vendarle pojasnil, da na razpis vsakič prispe več sto vlog in da je postopek ocenjevanja programov izjemno zapleten. Seznam tujih recenzentov, ki so jih ocenjevali tokrat, pa bo, kot je napovedal, objavljen najkasneje v ponedeljek.