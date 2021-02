Komisija DZ: Predlog koncepta demografskega sklada dolgoročno ne pomaga pokojninski blagajni

Komisija DZ za nadzor javnih financ je o vladnem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu razpravljala na zahtevo opozicijskih strank Levica, LMŠ, SD in SAB. Sejo so z udeležbo nekaterih deležnikov začeli v četrtek, danes pa so jo nadaljevali in sklenili.

Poslanci so v razpravi večinoma ponovili že znana stališča. Demografski sklad ne rešuje dolgoročne vzdržnosti pokojnin, je podčrtal Jože Lenart (LMŠ). Trenutni koncept demografskega sklada ni ustrezen in ne pomeni učinkovitega soočanja s trendi staranja prebivalstva, je dejal Luka Mesec iz Levice.

Andrej Rajh iz SAB je znova opozoril, da predlog zakona predvideva prenos premoženja države na le eno podjetje, to pa bo potem lahko podvrženo "različnim malverzacijam". Obenem državnega premoženja ni dovolj, da bi se z njim lahko financirala še vrsta drugih politik, kot je denimo družinska, je opozoril.