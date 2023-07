Komisija DZ pripravila predlog sestave preiskovalne komisije o kanalu C0

Mandatno-volilna komisija DZ je na seji pripravila predlog sestave preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. Po predlogu bo v njej en poslanec iz vsake poslanske skupine, vodila pa bi jo Anja Bah Žibert iz stranke SDS.

Preiskovalno komisijo je DZ na zahtevo poslancev SDS, s podpisi pa so se jim pridružili tudi člani druge opozicijske stranke NSi, odredil na seji 4. julija. Komisija bo ugotavljala politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanje prostora in varstvo okolja.

icon-expand Povezovalni kanalizacijski kanal C0 FOTO: Bobo

Mandatno-volilna komisija je v nadaljevanju poslanske skupine pozvala, da ji posredujejo predloge o številu članov v sestavi preiskovalne komisije in kandidatov za predsednika, podpredsednika, člane in namestnike članov. V skladu s poslovnikom preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov, od katerih lahko ima vsak svojega namestnika, ki je član iste poslanske skupine. Poslanska skupina pa se lahko tudi odpove članstvu v komisiji. Kot je na današnji seji povedala predsednica mandatno-volilne komisije Janja Sluga, bi imela preiskovalna komisija po prejetih predlogih pet članov in pet namestnikov, pri čemer so poslanske skupine Svoboda, SDS, NSi, SD in Levica predlagale vsaka po enega člana in enega namestnika, poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti pa članov ni predlagala.

icon-expand Anja Bah Žibert FOTO: 24ur.com

Po danes soglasno sprejetem predlogu, o katerem mora odločiti še DZ na plenarni seji, bi komisijo tako vodila Anja Bah Žibert, člani v njej pa bi bili poslanec Martin Premk (Svoboda), Aleksander Reberšek (NSi), Jonas Žnidaršič (SD) in Nataša Sukič (Levica). Za namestnike članov so predlagani Lenart Žavbi (Svoboda), Andrej Kosi (SDS), Iva Dimic (NSi), Jani Prednik (SD) in Milan Jakopovič (Levica). V poslanski skupini Svobode in NSi so podali tudi svoja predloga za podpredsednika komisije – prvi so predlagali Premka, drugi pa Reberška. Člani mandatno-volilne komisije so nato za mesto podpredsednika izglasovali poslanca Svobode. Bah Žibertova je danes izrazila željo, da bi bila komisija konstituirana še pred parlamentarnimi počitnicami, kar je pomembno z vidika, da lahko čim prej začne z aktivnim delovanjem. Hkrati je podarila, da bi se ji zdelo "korektno in prav", da bi bil podpredsednik iz stranke, ki se je sopodpisala pod zahtevo za uvedbo preiskave.