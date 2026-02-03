Komisija DZ prižgala zeleno luč za Barbaro Kresal

Tajno glasovanje bo potekalo danes. Predlog za izvolitev Barbare Kresal za sodnico ustavnega sodišča je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala v petek, po tistem, ko so v SD in Levici odrekli podporo kandidatu za ustavnega sodnika Cirilu Keršmancu.
Kresal je bila sicer ob Kek in Starmanu že v prvotni trojici kandidatov, ki jih je predlagala predsednica republike, a je Pirc Musar nato predlog za njeno imenovanje zaradi nezadostne podpore umaknila, namesto nje pa predlagala Keršmanca.
MVK mu je v začetku prejšnjega tedna sicer tako kot drugima dvema kandidatoma že prižgala zeleno luč, a so mu pozneje po predstavitvi v poslanskih skupinah v SD in Levici podporo odrekli. Predsednica republike je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Kandidatka je imela podporo SD in Levice že od začetka, v petek pa so tudi v Svobodi ugotovili, da uživa njihovo podporo.
Na današnji seji komisije so sklep, da predlagajo DZ izvolitev Kresal za sodnico ustavnega sodišča, podprli poslanci Svobode, SD in Levice, proti pa ni bil nihče. Član komisije iz vrst NSi Janez Cigler Kralj in poslanec iz poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath sta se opravičila, iz poslanske skupine SDS pa so predsednico MVK Janjo Sluga (Svoboda) obvestili, da njihovi člani na seji ne bodo sodelovali, je Sluga pojasnila v uvodu seje.
Poslanci bodo o vseh treh kandidaturah za ustavne sodnike odločali na današnji seji DZ v okviru glasovanj. Za izvolitev ustavnega sodnika je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov.
Ob tem bo DZ danes odločal tudi o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije Primožu Dolencu, ki za izvolitev prav tako potrebuje 46 glasov na tajnem glasovanju. Glasoval bo tudi o kandidatki za varuhinjo človekovih pravic Simoni Drenik Bavdek, ki pa za izvolitev potrebuje 60 poslanskih glasov.
