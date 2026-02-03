Komisija DZ prižgala zeleno luč za Barbaro Kresal

Tajno glasovanje bo potekalo danes. Predlog za izvolitev Barbare Kresal za sodnico ustavnega sodišča je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala v petek, po tistem, ko so v SD in Levici odrekli podporo kandidatu za ustavnega sodnika Cirilu Keršmancu.

Kresal je bila sicer ob Kek in Starmanu že v prvotni trojici kandidatov, ki jih je predlagala predsednica republike, a je Pirc Musar nato predlog za njeno imenovanje zaradi nezadostne podpore umaknila, namesto nje pa predlagala Keršmanca. MVK mu je v začetku prejšnjega tedna sicer tako kot drugima dvema kandidatoma že prižgala zeleno luč, a so mu pozneje po predstavitvi v poslanskih skupinah v SD in Levici podporo odrekli. Predsednica republike je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Kandidatka je imela podporo SD in Levice že od začetka, v petek pa so tudi v Svobodi ugotovili, da uživa njihovo podporo.

Za izvolitev ustavnega sodnika je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov. FOTO: Miro Majcen