Slovenija

Komisija DZ prižgala zeleno luč za Barbaro Kresal

Ljubljana, 03. 02. 2026 10.09 pred 11 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
Ne.M. STA
Ustavno sodišče-1

Mandatno-volilna komisija DZ (MVK) je pred nadaljevanjem plenarne seje DZ z 10 glasovi za in brez glasu proti zeleno luč prižgala tudi kandidatki za ustavno sodnico Barbari Kresal. DZ bo o njeni kandidaturi ter kandidaturi Tamare Kek in Marka Starmana za mesta treh ustavnih sodnikov odločal na tajnem glasovanju.

Tajno glasovanje bo potekalo danes. Predlog za izvolitev Barbare Kresal za sodnico ustavnega sodišča je predsednica republike Nataša Pirc Musar v DZ posredovala v petek, po tistem, ko so v SD in Levici odrekli podporo kandidatu za ustavnega sodnika Cirilu Keršmancu.

Preberi še Pirc Musar za ustavno sodnico ponovno predlaga Barbaro Kresal

Kresal je bila sicer ob Kek in Starmanu že v prvotni trojici kandidatov, ki jih je predlagala predsednica republike, a je Pirc Musar nato predlog za njeno imenovanje zaradi nezadostne podpore umaknila, namesto nje pa predlagala Keršmanca.

MVK mu je v začetku prejšnjega tedna sicer tako kot drugima dvema kandidatoma že prižgala zeleno luč, a so mu pozneje po predstavitvi v poslanskih skupinah v SD in Levici podporo odrekli. Predsednica republike je zato v petek predlog za njegovo imenovanje umaknila in za ustavno sodnico ponovno predlagala Barbaro Kresal. Kandidatka je imela podporo SD in Levice že od začetka, v petek pa so tudi v Svobodi ugotovili, da uživa njihovo podporo.

Za izvolitev ustavnega sodnika je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov.
FOTO: Miro Majcen

Na današnji seji komisije so sklep, da predlagajo DZ izvolitev Kresal za sodnico ustavnega sodišča, podprli poslanci Svobode, SD in Levice, proti pa ni bil nihče. Član komisije iz vrst NSi Janez Cigler Kralj in poslanec iz poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath sta se opravičila, iz poslanske skupine SDS pa so predsednico MVK Janjo Sluga (Svoboda) obvestili, da njihovi člani na seji ne bodo sodelovali, je Sluga pojasnila v uvodu seje.

Poslanci bodo o vseh treh kandidaturah za ustavne sodnike odločali na današnji seji DZ v okviru glasovanj. Za izvolitev ustavnega sodnika je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov.

Ob tem bo DZ danes odločal tudi o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije Primožu Dolencu, ki za izvolitev prav tako potrebuje 46 glasov na tajnem glasovanju. Glasoval bo tudi o kandidatki za varuhinjo človekovih pravic Simoni Drenik Bavdek, ki pa za izvolitev potrebuje 60 poslanskih glasov.

barbara kresal ustavni sodniki dz glasovanje
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
03. 02. 2026 19.10
Čakam enga pravšnjega deca v US, pa to ni bogaboječi Starman!
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
03. 02. 2026 12.53
Če je ves DZ glasoval za, potem že ni tako slaba. Ali pa vsi pričakujejo koristi od nje.
Odgovori
-2
0 2
Slavko BabIč
03. 02. 2026 19.11
Ona se ukvarja samo z delovnim pravom, beba sfejčarska- niti leva niti desna!
Odgovori
0 0
User2472065
03. 02. 2026 11.30
Krofek spet nastavlja po zenskih kvotah v tej propadli levicarsko liberalni fasisticni greznici kriminala vojn in terorizma.
Odgovori
+0
1 1
Teofil
03. 02. 2026 11.22
Pod to koalicijo bi dobil zeleno luč tudi Baričevičev pes
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
03. 02. 2026 14.06
Ni nujno ze danes ke cakalna doba za pasjega ortodonta pse krajsa od
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
03. 02. 2026 19.12
in janšaritev nabiralnik, v lletoih 2020-2022! kletar!
Odgovori
0 0
Darko32
03. 02. 2026 11.07
Vse osebe, katere so delovale v politiki in še delujejo NE SMEJO ZASEDATI TAKŠNIH MEST, KJER NAJ BI BILO SODSTVO NEODVISNO. Tukaj vidimo norčevanje in dokazujejo, da se zakonodaja sprejema z figo v žepu. Ne moremo pričakovati od sodnika, katerega se predstavlja KRESALOVA, da bomo imeli sodstvo neodvisno. SOčasno pa kriči po tem, da moramo izvesti LUSTRACIJO najostrejši obliki z ovzemom pravodnih izpitov vsem, kateri delujejo v škodo zastave in ustave. Pa to je hujše kot kupleraj.
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
03. 02. 2026 14.07
Ce pa je sposobwn kader v tujini, sploh nimate vec kadra
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
