Komisija DZ za nadzornika SDH predlaga Leona Cizlja

Mandatno-volilna komisija je podprla predlog vlade, da DZ za člana nadzornega sveta SDH imenuje rednega profesorja na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko in vodjo odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan (IJS).

Kot je danes pojasnil Šircelj, se je glede na majhno število prijavljenih odločil, da postopka ne bo ponovil, pač pa je vladi predlagal kandidata, ki se je edini prijavil na javni poziv. Cizelj po njegovih besedah izpolnjuje vse pogoje za mesto nadzornika SDH ter ustrezno dopolnjuje strokovno znanje in kompetence trenutnih članov.

Nadzorni svet SDH sicer sestavlja pet članov, vse imenuje DZ na predlog vlade. Nadzorniki so izvoljeni za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Cizljevo kandidaturo je danes podprlo devet poslancev iz vrst SDS, NSi, SMC, DeSUS in SNS, proti pa je bilo sedem poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB. Mandatno-volilna komisija je danes tudi pregledala prijave na razpis za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri. Dosedanji članici Mateji Škabar namreč decembra poteče osemletni mandat.

Na javni razpis za zbiranje kandidatur se je prijavilo šest kandidatov; poleg Mateje Škabar še Amanda Hribernik, Betka Pajnič, Aleksander Petrovčič, Gregor Šebenik in Klemen Štibelj. Člani mandatno-volilne komisije so ugotovili, da Hribernikova ne izpolnjuje pogojev, preostalih pet kandidatov pa pogoje izpolnjuje, njihove prijave pa so bile popolne in pravočasne.

Pet kandidatur bodo posredovali komisiji za presojo ustreznosti kandidatov, ki bo z njimi opravila razgovore in pripravila mnenje. To mora v 30 dneh posredovati mandatno-volilni komisiji, ki bo nato izbrala kandidata, o katerem bo odločal DZ. Kot je napovedal predsednik komisije Ivan Hršak, bodo to predvidoma storili na novembrski seji.