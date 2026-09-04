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Komisija DZ zahteva revizijo Državnega sveta in stranke Fokus

Ljubljana, 04. 09. 2026 14.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Revizija (slika je simbolična)

Člani komisije DZ za nadzor javnih financ so na današnji seji, kjer so na zahtevo Svobode obravnavali sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča, sklenili, da bodo računskemu sodišču predlagali revizijo poslovanja Državnega sveta (DS). Predlagali bodo tudi revizijo pravilnosti poslovanja Lotričeve stranke.

Revizijo DS bodo predlagali zaradi suma nepravilnosti oziroma nenamenske in nezakonite porabe sredstev. Različni dogodki in druge aktivnosti v organizaciji DS so se namreč po mnenju opozicije večkrat prepletali z dogodki stranke Fokus, ki jo je lani ustanovil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.

Poleg tega DS očitajo nesmotrnost oziroma negospodarno porabo sredstev, med drugim pretirano porabo denarja za oglaševanje in medijsko pokrivanje dogodkov.

"Državni svet naj bi bil prostor strokovnosti, pluralnosti interesov in institucionalne distance od neposrednih strankarskih ciljev. Če se ustvari vtis, da je postal logistična finančna podpora politični stranki svojega predsednika, je škoda narejena ne le za politično kariero, ampak za zaupanje v celotno institucijo," je v imenu predlagatelja poudaril poslanec Svobode Andrej Klemenc.

Monika Kirbiš Rojs, nekdanja sekretarka DS in generalna sekretarka stranke Fokus Marka Lotriča, je danes na kratko poudarila, da morajo kakršne koli nepravilnosti preveriti pristojne institucije. Postopki dela v DS pa so urejeni s poslovnikom.

Državni svet
Državni svet
FOTO: Bobo

Seje so se udeležili tudi predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Računskega sodišča. Aleksej Šinigoj z Računskega sodišča je poudaril, da se ne morejo izrekati o konkretnih ravnanjih, ne da bi jih preverili z revizijo. So pa že v prejšnjem sklicu DS pod drugim vodstvom ugotavljali podvajanje določenih storitev, denimo snemanja in organizacije dogodkov, za katere so ocenili, da niso potrebne za DS.

Namestnica predsednice KPK Tina Divjak je ocenila, da je pri ločevanju političnih dejavnosti in dejavnosti v okviru opravljanja funkcije veliko pravnih praznin.

Priporočila za povečanje transparentnosti in sledljivosti financiranja političnih strank, ki jih pripravljajo na KPK, bodo šla po besedah Divjakove v smer bolj preglednega poročanja političnih strank, vključno z objavo donacij fizičnih oseb tudi za splošno delovanje strank, ne le za kampanjo. Zavzemajo pa se tudi za jasnejše prepovedi uporabe javnih sredstev v politične namene.

Komisija DZ je sicer danes sprejela tudi tretji sklep, po katerem bodo KPK predlagali, da uvede postopek zaradi sumov korupcije in kršitve integritete zoper Kirbiš Rojsovo in Lotriča. KPK v predhodnem preizkusu, o katerem je obveščala junija, ni ugotovila nasprotja interesov pri hkratnem vodenju DS in stranke Fokus.

Sledila je mestoma burna razprava, kjer so predstavniki koalicije poudarjali, da je sklic seje brez smisla. Aleksander Reberšek (NSi, SLS in Fokus) je poslance vprašal, ali so "normalni", češ da sklicujejo seje zaradi minornih stroškov stranke. Meni, da želi koalicija Lotriča diskreditirati. Opoziciji je še očital, da takšne seje sklicuje, ker jo boli izguba oblasti.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: Bobo

Podobno je menil Aleš Hojs (SDS), ki je dejal, da bi morala abstinenčna kriza opozicije zaradi izgube oblasti zelo hitro miniti, sicer bodo pol mandata "zganjali cirkus za neumnosti". Kot je še dejal, je bil razočaran, da vlada ni predlagala ukinitve KPK, saj da gre za institucijo, polno dvojnih meril.

Poslanki Andreji Rajbenšu iz Svobode pa se zdi problematično, da je Lotrič predsednik DS, torej institucije, ki naj bi bila nadstrankarska, poleg tega pa je predsednik politične stranke. Zmotilo pa jo je tudi, da je DS ravno v času ustanavljanja stranke Fokus začel sklepati več pogodb o komuniciranju in odnosih z javnostmi.

Kritična je bila tudi Asta Vrečko iz Levice, ki je poudarila, da resda ni nikjer zapisano, da sta funkciji predsednika DS in predsednika stranke nezdružljivi, a bi morali vsi na najvišjih funkcijah imeti določeno stopnjo integritete in tudi samoomejevanja teh funkcij.

Pred glasovanjem o sklepih se je želel oglasiti tudi Lotrič, na katerega so leteli očitki, vendar mu predsednica komisije Alenka Bratušek (Svoboda) ni dala besede. Ko je Lotrič protestiral, se je Bratuškova sklicevala na priporočila predsednika DZ Zorana Stevanovića. Ta med drugim po besedah Bratuškove navajajo, da lahko povabljeni na sejo obrazložijo, če jih k temu pozovejo sodelujoči v razpravi, kar pa se danes ni zgodilo.

Državni svet Marko Lotrič Fokus revizija financiranje

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