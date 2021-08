Komisija ob smrti zapornika Sama Tadina ni odkrila nepravilnosti

Kot poroča časnik Delo, so na 30 let zapora obsojenega Tadina zaradi umora policista Igorja Mauserja premeščali po zavodih za prestajanje kazni. Bil je konflikten jetnik in celo za zapahi si je nabral nekaj kaznivih dejanj, saj je, denimo, napadel enega od pravosodnih policistov na Dobu. Leta 2019 je namreč na Dobu z jedilnim nožem trikrat zabodel pravosodnega policista.

V zaporu je umrl v začetku junija, z njegovo smrtjo je med drugim ustavljen tudi postopek na mariborskem sodišču, ki je potekal zaradi tega, ker naj bi v paznika zalučal krožnik vroče juhe.

Po navedbah časnikov je Tadin v celici celjskega zapora po eni od verzij storil samomor, ob tem je pomenljivo, da poslovilnega pisma menda ni pustil, možnost samomora pa je začudila tudi njegovega odvetnika Marka Štamcarja. Po drugi verziji pa je bil vzrok smrti bolj nenavaden, saj naj bi se Tadin nehote zadušil.

Sama Tadina je sodišče zaradi umora in poskusa umora policistov v nesreči na Ižanski cesti leta 2015 obsodilo na 30 let zapora. Tadin je krivdo najprej priznal in dejanje obžaloval, pozneje pa povedal, da je bil neprišteven in da si je hotel vzeti življenje.