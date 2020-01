Komisija ocenila primernost kandidatov za vodenje KPK, med njimi ni Štefaneca

Primernost kandidatov je presojala na podlagi meril, ki jih je oblikovala na osnovi"že uveljavljenih standardov strokovne usposobljenosti" in na podlagi meril, ki so jih v podobnih postopkih izbire kandidatov na funkcionarska mesta v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) uporabile že predhodne komisije. V splošnem gre po njegovih besedah za tri sklope ugotavljanja primernosti, in sicer glede na izkušnje pri delu ter strokovno uveljavljenost, razumevanje poslanstva KPK (pri tem jih je še posebej zanimala vizija razvoja in dela KPK) ter izkazano integriteto pri dozdajšnjem delu.

"Pri presoji je izbirna komisija dala prednost integriteti posameznika, njegovi strokovni avtoriteti, zmožnosti realne ocene stanja in ukrepov na področju preprečevanja korupcije ter predvsem viziji prednostnih nalog in razvoja KPK," je povedal Stare. Del presoje je bila tudi politična dejavnost kandidatov,"vendar glede na določila, ki jih je imela izbirna komisija, to ni bil izločitveni dejavnik", je povedal.

Podrobnosti o tem, zakaj jih ni prepričal aktualni predsednik KPK Boris Štefanec, Stare ni razkrival. Dejal je le, da je bila predstavitev vizije "eden od razlogov, ki je pripomogel k taki odločitvi".

Pahor mora zdaj novega predsednika KPK imenovati v roku 30 dni, pri čemer lahko izbira zgolj med kandidati s predloženega seznama. Lahko pa se tudi odloči, da ne imenuje nobenega izmed njih in postopek javnega poziva ponovi.

Po besedah generalne sekretarke urada predsednika republike Nataše Kovač bo Pahor v roku, ki ga ima na voljo, presodil vse podatke in opravil pogovore s predlaganimi kandidati,"s katerim morda tudi dva, če bo potrebno". Pri tem tudi ne bo pod časovnim pritiskom, saj je bil predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bi lahko spremenil način imenovanja predsednika KPK po njenih besedah z januarske seje DZ predstavljen na sejo, ki bo v marcu. Še preden bo Pahor imenoval novega predsednika KPK, se bo ta predstavil javnosti, je povedala.

Zdajšnjemu predsedniku sicer mandat poteče marca. Če Pahor do takrat ne bi imenoval novega predsednika KPK, bo Štefanec delo predsednika KPK opravljal do imenovanja naslednika.

Poleg svetovalke predsednika vrhovnega sodišča Tine Brecelj, zdajšnjega namestnika predsednika KPK Uroša Novaka, višjega sekretarja službe vlade za zakonodajo in predavatelja Janez Pogorelcater vodje centra za raziskovanje in socialne veščine na policijski akademiji in docenta na mariborski univerzi Roberta Šumijaso se za mesto predsednika KPK potegovali še Štefanec, načelnik upravne enote Ribnica Primož Bučan, novinar Rajko Gerič, upokojenec Jožef Majer in strokovni vodja Avto šole LisjakRajko Marković.