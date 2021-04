Poročilo o vladavini prava: evropska komisija na virtualnem obisku Slovenije

Predsednik vlade Janez Janša je sicer februarja v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen predstavnike komisije povabil na pravi obisk v Slovenijo, da se prepričajo o stanju demokracije in položaju medijev.

Poročilo o vladavini prava se osredotoča na štiri stebre: pravosodni sistem, nacionalni okvir za boj proti korupciji, pluralizem medijev ter institucionalne zadeve in ravnovesje vej oblasti. V poročilu za letos bo poudarek tudi na ukrepih za preprečevanje širjenja pandemije covida-19.

V komisiji so tedaj v prvem odzivu na pismo izpostavili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava, ki ga že pripravljajo.

Poročilo je sicer po navedbah komisije rezultat tesnega sodelovanja in večmesečnih posvetovanj z vsemi članicami. Del tega so tudi namenski virtualni obiski držav, med katerimi komisija o razvoju na področju pravne države razpravlja z različnimi deležniki, na primer s pravosodnimi organi, organi kazenskega pregona, novinarskimi združenji in civilno družbo.