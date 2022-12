Komisija predlaga državnemu zboru imenovanje Pahorja za viceguvernerja

Svoj pogled na delovanje Banke Slovenije je Pahor v začetku tega tedna predstavil javnosti v predsedniški palači. " Ker ne prihajam iz sveta centralnega ali poslovnega bančništva, trdno verjamem, da bom v razmišljanje in delovanje centralne banke vnesel širino in svežino," je dejal. Svojo kandidaturo je utemeljil na strokovnosti, izkušnjah in integriteti. Če ga bo DZ imenoval za člana sveta centralne banke, bo tam zamenjal Jožefa Bradeška , ki se mu mandat izteče 28. februarja 2023.

Soglasni so bili člani komisije tudi glede predloga Sodnega sveta RS, naj se na mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču RS imenuje Majo Baškovič. "Ima potrebne dolgoletne izkušnje s sojenjem, ki ga opravlja strokovno in kakovostno, odlikujejo jo uspešno opravljanje vodstvenih funkcij, široko pravno znanje in primerno kritičen pogled na spremembe sodniške in kazenske zakonodaje," je povedal predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat.

Spomnil je, da so razpis za dve mesti vrhovnega sodnika objavili že septembra lani in Baškovičevo skupaj z Aleksandrom Karakašem tudi predlagali v imenovanje. Toda medtem ko je DZ Karakaša imenoval za vrhovnega sodnika že oktobra, je njeno imenovanje ustavila tožba v upravnem sporu, ki jo je vložila ena od neizbranih kandidatk. S predlogom za imenovanje Baškovičeve so zato morali počakati na zaključek postopka v zvezi s pritožbo, je pojasnil.