Komisija predstavitev Arčona ocenila kot ustrezno

Kandidat za ministra brez resorja, ki bo pristojen za odnose Slovenije s slovensko avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah in Slovence po svetu, Matej Arčon je uspešno prestal zaslišanje pred pristojno komisijo DZ. Da je bila predstavitev kandidata ustrezna, je menilo devet članov komisije, dva sta bila proti.

Po potrditvi je Arčon v izjavi za novinarje dejal, da so občutki po dobri uri konstruktivne razprave, različnih pogledov in pobud, "vse v skupnem interesu podpore Slovencem v zamejstvu in po svetu", zelo pozitivni. Dodal je, da je sam po naravi človek povezovanja in izrazil upanje v nadaljnje konstruktivno sodelovanje, tako s strani koalicije kot opozicije.

"Slovenci v zamejstvu in po svetu ne smejo biti predmet nekih razdvajanj, ampak skupni interes. Ker sam urad je steber identitete slovenskega naroda in promotor slovenstva v tujini," je še povedal in napovedal, da naj bi bilo prihodnji teden znano ime tako državnega sekretarja v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga bo Arčon vodil, kot tudi vodje kabineta. Člani komisije so kandidatu za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu pred tem med zaslišanjem zastavili več različnih vprašanj, v osredju pa je bila predvsem skrb za mlajše generacije Slovencev zunaj meja Slovenije, učenje slovenskega jezika ter skrb za njegovo ohranitev. Ponovno je bilo slišati tudi idejo o zastopstvu zamejcev in Slovencev po svetu v slovenskem parlamentu ter lažje pridobivanje slovenskega državljanstva za Slovence po svetu.

icon-expand Kandidat za ministra Matej Arčon FOTO: Bobo

Suzano Lep Šimenko (SDS) so zanimali predvsem konkretni projekti za povezovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter zaustavitev izseljevanja mladih. Slednje je zanimalo tudi njenega strankarskega kolega Danijela Krivca (SDS). Krivec je sicer menil, da bo Arčon urad uspešno vodil, ga je pa tudi zanimalo, kaj vse v tem mandatu namerava nov minister za Slovence v zamejstvu in po svetu postoriti ter v kakšni smeri bo šla prenova zakona o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja iz leta 2006. Arčon je o spremembah zakona menil, da so potrebni tako tehnični popravki in prilagoditve in dejal, da je sam odprt za mnenja tako strokovnjakov kot uporabnikov. Franci Kepa prav tako iz SDS se je zavzel za zastopstvo Slovencev v zamejstvu in po svetu ter poenostavitev postopka za pridobitev slovenskega državljanstva za Slovence po svetu. Tudi Jože Tanko (SDS) je podprl, da bi Slovenci iz zamejstva in sveta dobili svojega zastopnika v slovenskem parlamentu ter hkrati podobno kot pred dvema letoma predlagal vključenost Slovenske škofovske konference v uradno povezovanje Slovenije s Slovenci v zamejstvu, zdomstvu in po svetu.