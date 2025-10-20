Komisija: Računsko sodišče naj preveri delovanje premierjevih varnostnikov

Svetli način
20. 10. 2025

STA , N.L.
Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila z ugotovitvami inšpektorata za delo glede kršitev delovnopravne zakonodaje v službi za varovanje premierja Roberta Goloba. Sprejela je vse predlagane sklepe, med drugim sklep, s katerim poziva računsko sodišče, da izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja službe za varovanje premierja.

Poslanka Eva Irgl je v imenu nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov, ki so vložili zahtevo za sklic današnje nujne seje, uvodoma izrazila obžalovanje, da se seje ni udeležil predsednik vlade. "Razumem lahko, da ima v tem času druge obveznosti, ampak vendarle je on tisti, ki bi lahko najbolj natančno pojasnil nekatere stvari. Kajti njegova odločitev je bila, da se je službo za varovanje predsednika vlade preneslo izpod okrilja policije na generalni sekretariat vlade," je izpostavila.

Spomnila je, da je inšpektorat za delo med inšpekcijskim nadzorom službe za varovanje premierja ugotovil več kršitev delovnopravne zakonodaje. Omenjene kršitve po mnenju Irglove niso sporne le z vidika spoštovanja pravne države in pravic zaposlenih, ampak lahko vplivajo tudi na učinkovitost varovanja premierja, je opozorila.

Organizacijska izločitev varnostne službe premierja izpod okrilja policije pa predstavlja tudi znatno finančno breme za davkoplačevalce, je dodala Irgl. Pri tem se je naslonila na poročanje medijev, da naj bi bilo v treh letih samo za prejemke v službi za varovanje premierja porabljenih več kot tri milijone evrov. Utemeljeno lahko sklepamo, da bi bili stroški varovanja premierja nižji, če bi varovanje ostalo pod okriljem policije, je izpostavila.

Generalna sekretarka vlade: Premierja še naprej varujejo policisti

Služba za varovanje predsednika vlade ni bila ustanovljena kot samovoljna odločitev predsednika vlade, je očitke zavrnila generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl. Zagotovila je, da premierja še naprej varujejo policisti, "gre le za drugačno organizacijsko rešitev, kot je bila predvidena do takrat", je dodala.

Po njenih pojasnilih imajo varnostniki v službi za varovanje predsednika vlade sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom za notranje zadeve, s tripartitnim aneksom pa so premeščeni na delo v generalni sekretariat vlade. Opozorila je na 69. člen zakona o policiji, ki ravno za namene varovanja daje možnost premestitve policista v drug organ. "Dogovor oziroma sporazum s policijo je samo izvedba tega, kar je zakonsko že urejeno," je poudarila.

Komisija poziva generalni sekretariat vlade, da ji v 30 dneh predloži analizo stroškov poslovanja premierjeve službe za varovanje.
Komisija poziva generalni sekretariat vlade, da ji v 30 dneh predloži analizo stroškov poslovanja premierjeve službe za varovanje. FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je povedal, da se v sindikatu zavzemajo za enake delovne pogoje za vse varnostnike, nasprotujejo tudi drobitvi policije, je poudaril Toplak. Presenečeni pa so tudi nad reorganizacijo centra za varovanje in zaščito (CVZ), ki poteka kljub zavrnilnim pogledom s strani obeh policijskih sindikatov. Reorganizacija po oceni sindikata poteka brez analiz in jasnih ciljev, pa tudi brez jasnih odgovorov, kaj je njen namen, je poudaril Toplak. V sindikatu pogrešajo tudi informacijo, kaj se bo zgodilo z osebami, ki se bodo pojavile v postopkih zaradi "nekih varnostnih zadržkov", je dodal.

Poslancu Svobode Alešu Rezarju se razprava o plačah ljudi, ki z lastnim telesom varujejo varovanca, zdi "resnično absurdna". Po njegovi oceni je varovanje premierja zdaj boljše, kot je bilo v preteklosti, ob čemer je spomnil, da se je za ločeno varovanje odločila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Narava dela varnostnikov, policistov, vojakov, pripadnikov civilne zaščite, gasilcev žal ne gre vedno v okvirje delovnopravne zakonodaje," se je Rezarju pridružil poslanec Svobode Martin Premk. "Ali mislite, da med požarom na Krasu in med poplavami delovnopravna zakonodaja ni bila kršena? Da so imeli takrat vsi 11 ur počitka? Delali so, dokler so zmogli, dokler je bilo treba," je ugotovil.

30 dni za analizo stroškov poslovanja

Po mnenju poslanca NSi Aleksandra Reberška je ključno vprašanje, zakaj so plače varnostnikov, ki varujejo premierja, poletele v nebo. Reberšek zato podpira predlog, naj računsko sodišče vzame pod drobnogled smotrnost poslovanja službe za varovanje predsednika vlade od njene ustanovitve, kot so v sklicu današnje nujne seje predlagali nepovezani povezani poslanci iz vrst Demokratov.

Anžeta Logarja (iz vrst Demokratov) pa je med drugim zanimalo, kdo opravlja nadzor nad Golobovimi varnostniki. Izpostavil je tudi visoke razlike med plačami varnostnikov premierja in varnostniki centra za varovanje in zaščito. "To, da ima predsednik vlade svojo paravarnostno službo, je anomalija sistema, ki smo ga vzpostavili in ki je deloval," je poudaril Logar.

Člani komisije so na seji podprli vse predlagane sklepe, tudi danes oblikovana dodatna sklepa predlagateljev. Komisija tako poziva generalni sekretariat vlade, da ji v 30 dneh predloži analizo stroškov poslovanja premierjeve službe za varovanje od ustanovitve do danes, vključno s primerjalno analizo stroškov, če bi se varovanje izvajalo v okviru policije, in s pravnim mnenjem o zakonitosti izvajanja policijskih pooblastil s strani zaposlenih v premierjevi službi za varovanje.

Inšpektorat za javni sektor in inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev in plačni sistem poziva, naj opravita nadzor v generalnem sekretariatu vlade, med drugim z vidika ustreznosti notranje organizacije in sistematizacije delovnih mest ter zakonitosti premeščanja in uvrščanja javnih uslužbencev. Računsko sodišče pa, da izvede revizijo smotrnosti poslovanja premierjeve službe za varovanje.

Z dodatnim sklepom komisija generalni sekretariat vlade poziva, da v 30 dneh pripravi in predloži podrobno pojasnilo, zakaj se je masa sredstev za plače v premierjevi službi za varovanje v letošnjem letu povečala za 54 odstotkov glede na leto 2024. Ministrstvo za delo pa, da nemudoma ponovno opravi celovit inšpekcijski nadzor nad službo za varovanje premierja. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev naj ukrepa zoper odgovorne osebe in pripravi ter vladi predlaga nujne spremembe predpisov, ki bodo zagotovile zakonito in transparentno delovanje premierjeve službe za varovanje v skladu z delovnopravno zakonodajo.

