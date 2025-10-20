Komisija: Računsko sodišče naj preveri delovanje premierjevih varnostnikov

Komisija DZ za nadzor javnih financ se je seznanila z ugotovitvami inšpektorata za delo glede kršitev delovnopravne zakonodaje v službi za varovanje premierja Roberta Goloba. Sprejela je vse predlagane sklepe, med drugim sklep, s katerim poziva računsko sodišče, da izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti poslovanja službe za varovanje premierja.

Poslanka Eva Irgl je v imenu nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov, ki so vložili zahtevo za sklic današnje nujne seje, uvodoma izrazila obžalovanje, da se seje ni udeležil predsednik vlade. "Razumem lahko, da ima v tem času druge obveznosti, ampak vendarle je on tisti, ki bi lahko najbolj natančno pojasnil nekatere stvari. Kajti njegova odločitev je bila, da se je službo za varovanje predsednika vlade preneslo izpod okrilja policije na generalni sekretariat vlade," je izpostavila. Spomnila je, da je inšpektorat za delo med inšpekcijskim nadzorom službe za varovanje premierja ugotovil več kršitev delovnopravne zakonodaje. Omenjene kršitve po mnenju Irglove niso sporne le z vidika spoštovanja pravne države in pravic zaposlenih, ampak lahko vplivajo tudi na učinkovitost varovanja premierja, je opozorila. Organizacijska izločitev varnostne službe premierja izpod okrilja policije pa predstavlja tudi znatno finančno breme za davkoplačevalce, je dodala Irgl. Pri tem se je naslonila na poročanje medijev, da naj bi bilo v treh letih samo za prejemke v službi za varovanje premierja porabljenih več kot tri milijone evrov. Utemeljeno lahko sklepamo, da bi bili stroški varovanja premierja nižji, če bi varovanje ostalo pod okriljem policije, je izpostavila.

Generalna sekretarka vlade: Premierja še naprej varujejo policisti

Služba za varovanje predsednika vlade ni bila ustanovljena kot samovoljna odločitev predsednika vlade, je očitke zavrnila generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl. Zagotovila je, da premierja še naprej varujejo policisti, "gre le za drugačno organizacijsko rešitev, kot je bila predvidena do takrat", je dodala. Po njenih pojasnilih imajo varnostniki v službi za varovanje predsednika vlade sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom za notranje zadeve, s tripartitnim aneksom pa so premeščeni na delo v generalni sekretariat vlade. Opozorila je na 69. člen zakona o policiji, ki ravno za namene varovanja daje možnost premestitve policista v drug organ. "Dogovor oziroma sporazum s policijo je samo izvedba tega, kar je zakonsko že urejeno," je poudarila.

Komisija poziva generalni sekretariat vlade, da ji v 30 dneh predloži analizo stroškov poslovanja premierjeve službe za varovanje. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je povedal, da se v sindikatu zavzemajo za enake delovne pogoje za vse varnostnike, nasprotujejo tudi drobitvi policije, je poudaril Toplak. Presenečeni pa so tudi nad reorganizacijo centra za varovanje in zaščito (CVZ), ki poteka kljub zavrnilnim pogledom s strani obeh policijskih sindikatov. Reorganizacija po oceni sindikata poteka brez analiz in jasnih ciljev, pa tudi brez jasnih odgovorov, kaj je njen namen, je poudaril Toplak. V sindikatu pogrešajo tudi informacijo, kaj se bo zgodilo z osebami, ki se bodo pojavile v postopkih zaradi "nekih varnostnih zadržkov", je dodal. Poslancu Svobode Alešu Rezarju se razprava o plačah ljudi, ki z lastnim telesom varujejo varovanca, zdi "resnično absurdna". Po njegovi oceni je varovanje premierja zdaj boljše, kot je bilo v preteklosti, ob čemer je spomnil, da se je za ločeno varovanje odločila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Narava dela varnostnikov, policistov, vojakov, pripadnikov civilne zaščite, gasilcev žal ne gre vedno v okvirje delovnopravne zakonodaje," se je Rezarju pridružil poslanec Svobode Martin Premk. "Ali mislite, da med požarom na Krasu in med poplavami delovnopravna zakonodaja ni bila kršena? Da so imeli takrat vsi 11 ur počitka? Delali so, dokler so zmogli, dokler je bilo treba," je ugotovil.

30 dni za analizo stroškov poslovanja