Slovenija

Komisija razkrila vsebino dokumentacije o obisku Jourove v Sloveniji

Bruselj, 17. 10. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 3 urami

Avtor
STA
Komentarji
23

Evropski poslanec Milan Zver je sporočil, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV. Ustavno sodišče je po objavi Zvera zagotovilo, da Jourova in Accetto nista govorila o odprtih zadevah, ter zavrnilo namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.

Po besedah evroposlanca (EPP/SDS) Milana Zvera v tretji točki dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, piše, da naj Jourova "poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija".

Omenjen zakon je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča, razkritje vsebine dokumenta pa je od Evropske komisije zahtevalo Sodišče EU, potem ko se je nanj obrnil Zver.

Vera Jourova
Vera Jourova FOTO: AP

"To potrjuje točno tisto, česar smo se bali od začetka: Podpredsednica komisije Vera Jourova je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTV," je zapisal Zver.

Po njegovih besedah s tem vse kasnejše dogajanje - "nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava začasnega zadržanja in politična zamenjava vodstva RTV" - dobiva jasen kontekst.

"Ta dokument je dokaz, da je Evropska komisija delovala politično, da je poskušala vplivati na sodno vejo oblasti države članice in da je nato dve leti zavlačevala z razkritjem resnice," meni evropski poslanec.

Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTV

Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTV, takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča. 

Komisarka Jourova bi morala medtem po mnenju Zvera prevzeti odgovornost in ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije. Zahteva tudi javno opravičilo Evropske komisije nekdanjim zaposlenim na RTVS, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od komisije pričakuje sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili.

Milan Zver in Janez Janša
Milan Zver in Janez Janša FOTO: Bobo

V izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju je Zver poudaril, da ni samo on zmagovalec te zgodbe, ampak tudi Evropska unija, ki je dokazala, da se lahko brani pred takšnimi dejanji, ki pomenijo kršitev lizbonske pogodbe. Ta namreč v več členih govori o razmejitvi pristojnosti med državami članicami in institucijami EU, je dejal. "To je precedenčen primer, ki bo moral vplivati tudi na nadaljnje obnašanje Evropske komisije, ki postaja vedno bolj vlada, ne pa izvršni organ," je poudaril.

Na razkritje se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v zapisu na družbenem omrežju vprašal, ali je Accetto že odstopil.

Sodišče EU je junija deloma ugodilo tožbi Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije glede obiska Jourove v Sloveniji. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta.

Komisija se v dvomesečnem roku na sodbo ni pritožila, sredi septembra pa je sporočila, da jo bo upoštevala.

V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je nekdanja podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Ustavno sodišče zavrnilo namigovanja o vplivu obiska Jourove na delo sodišča

Srečanje med tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Accettom in nekdanjo podpredsednico komisije Jourovo, na katerem je bilo prisotnih tudi nekaj njunih sodelavcev, je bilo marca 2023 izvedeno na pobudo Jourove, so sporočili z ustavnega sodišča. "Evropska komisarka Jourova se je, kolikor je nam znano, sestala tudi z nekaterimi drugimi ustavnimi sodišči evropskih držav," so nadaljevali ter dodali, da je bil "opomnik Evropske komisije oziroma komisarke Jourove, o katerem danes poročajo mediji, sestavljen s strani komisarke oziroma njenih sodelavcev", z vsebino pa so bili na ustavnem sodišču seznanjeni šele iz medijskega poročanja.

Kljub razkritju sodišče poudarja, da opomnik ne spremeni dejstva, da na sestanku Accetto in Jourova nista govorila o nobeni odprti zadevi, ki jo je v tistem času ali jo še danes obravnava ustavno sodišče.

Preberi še Sodišče EU deloma ugodilo tožbi Zvera v zvezi z obiskom komisarke Jourove

"Tema njunega pogovora je bilo vprašanje varstva načela pravne države v Evropski uniji ter učinkovanja evropskega prava v Sloveniji in drugih državah članicah EU, pa tudi delovanja ustavnega sodišča in priporočil, ki so se v poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2022 nanašala na Republiko Slovenijo," zagotavlja sodišče.

Če bi iz spornega opomnika lahko sklepali na to, da je komisarka ali kdo od članov njene delegacije nameraval govoriti o odprti zadevi, ki jo je ali jo še vedno obravnava ustavno sodišče, bi bilo tako pričakovanje Evropske komisije oziroma komisarke povsem neprimerno, meni ustavno sodišče.

"Vmešavanje organov oblasti ali katerekoli tretje osebe v odločanja ustavnega sodišča bi pomenilo kršitev neodvisnosti ustavnega sodišča in načel pravne države. Takega vmešavanja v svoje delo sodišče nikoli ni in tudi ne bo dopustilo. Zato ponovno zavračamo nekatere interpretacije tega obiska, vključno z namigovanji in zatrjevanji, da naj bi to srečanje vplivalo na sprejetje ene izmed odločitev ustavnega sodišča v t. i. zadevi RTV," je še sporočilo sodišče.

milan zver vera jourova rtv
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natmat
17. 10. 2025 18.42
+1
Naj povedo v EU da je Zver zapriseženi komunist iz legla največjega komunističnega odpada SDS!!!Da vedo s kom imajo opravka...
ODGOVORI
1 0
Dr. VodaLj
17. 10. 2025 18.36
-2
zdaj so ze vsi ustavni sodniki z leve, kaj bodo pa mislite odlocili. bravo Zver, torba je Vsem vrniti Vse za nazaj…
ODGOVORI
3 5
Janez_53
17. 10. 2025 18.38
+3
Kaj pa je v tej "torbi", ki jo omenjaš?
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
17. 10. 2025 18.35
-2
Kako jih ni sram sploh karkoli razpravljat o poplavah kako zakoni to zani ono ko pa so od ljudi po sloveniji pobirali denar in dobil eu pomoc zdaj pa govorijo da zakoni ne dopuscajo da ljudje niso dobil denarja .... banda kleptomanska. Vse drugo sejajo samo da se zakrije kako so pokradli denar.
ODGOVORI
2 4
Lenart Čaubi
17. 10. 2025 18.35
+0
Leva, bolj leva ,Juorova .
ODGOVORI
4 4
Mirkovi?
17. 10. 2025 18.31
+5
Laž je ne smrtana duša ....
ODGOVORI
6 1
Lenart Čaubi
17. 10. 2025 18.29
+0
Se je že takrat vedelo za kaj rovari Jurčkova na TV in sodišču.
ODGOVORI
4 4
Smuuki
17. 10. 2025 18.27
+3
Ljudje so izgubili službe. Zdaj je na potezi aceto da odstopi. Dobili so ga s prsti v marmeladi.
ODGOVORI
7 4
zrela hruška
17. 10. 2025 18.21
-4
kdo te jansiste še jemlje resno!? 🤣🤣
ODGOVORI
6 10
Lenart Čaubi
17. 10. 2025 18.38
+1
Viljamovka kam ste pa Eriko Ž skrili?
ODGOVORI
1 0
Castrum
17. 10. 2025 18.21
+7
Olamadona,to pa je grande afera.
ODGOVORI
8 1
vednokontra
17. 10. 2025 18.10
+6
Vsa beda Slovenskega sodstva, z Ustavnim sodiščem na čelu. Levosučni zalepljenci Kumrovške šole. Uničili ste državo 1945, spet jo hočete utopiti v Socijalistično-komunistični utopije. Laž vam je vrlina, totalitarizem pa moto. Ko vam kdo to dokaže, ga je treba ustre.....kot 1945 ali deportirati kot 1948..... ali obtožiti brez dokazov kot 2015. Sem ponosni vnuk dedkov partizanov, ki sta se sramovala povojne komunistične norije,zato ne govorite o izdajalcih.
ODGOVORI
11 5
zrela hruška
17. 10. 2025 18.26
-5
govoriš o svojem vodji iveku? on je diplomiral Kumrovec, zagrizen propadli komunist, skrajni levičar kot njegova prjatla orban in Putin... ti si bolj čuden vnuk!!! 🤣🤣
ODGOVORI
3 8
St. Gallen
17. 10. 2025 17.59
+4
Na 80 let podlage tezko kaj spremeniti
ODGOVORI
6 2
bandit1
17. 10. 2025 17.54
-9
Ta gospod MIlan Zver je že toliko laži povedal da mu nihče nič več ne verjame. Nasilnež, pijanec in ne vem kaj še . Vprašajte okolico kjer je živel pa boste videli s kom imate opravka. Še na Polju ga ne marajo.
ODGOVORI
4 13
Smuuki
17. 10. 2025 18.26
+1
On je odgovore komisije terjal ne odgovarjal. Torej če je laž kot navajaš ti je lagala komisija, jourova. Zdaj so samo razkrili da so se umešavali, da so lagali. Ti slabo bereš ali načrtno zavajaš, torej lažeš ti
ODGOVORI
5 4
OrodniK
17. 10. 2025 16.45
+4
Evo, dokazano. Lažejo, vemo da lažejo, oni vejo da mi vemo da lažejo, mi vemo da oni vejo da lažejo, pa še kar lažejo! Še en dokaz da lahko levičarska sprega dela kar hoče, povozi vse demokratične in institucionalne standarde, pa se jim nič ne zgodi. in potem tukaj še hlapčevski mediji, ki tako eklatantno kršitev in zlorabo predstavijo kot skrito obrobno novičico, toliko da e moreš reči da se niso nič odzvali (ali sploh ne...). V kakem drugem primeru, pa je cela vojska inštitucij, novinarskih društev, 'nikogaršnjih' hlapcev, N't Valdovk, medijskega konglomerata delovala histerično, pretenciozno, diskridatorno, ker na oblasti niso bili 'pravi'.... Rečem vam, pa to je res BOLANO!!! In če tega vsak laik ne vidi je ali soudeležen, ali ima od tega korist, ali enostavno ideološko zaverovan butelj... Pa hitro Prebiliča obkrožit... ta je nastavljen za tistih par slepcev ki bi slučajno spregledali rabote obstoječe slobodne klike!
ODGOVORI
10 6
zrela hruška
17. 10. 2025 18.30
-1
nič ne pljuvaj ti po našem vodji janezu. 🤣🤣
ODGOVORI
2 3
