Komisija razkrila vsebino dokumentacije o obisku Jourove v Sloveniji

Evropski poslanec Milan Zver je sporočil, da je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije glede obiska nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Ta po njegovih besedah dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na tedanjega predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona o RTV. Ustavno sodišče je po objavi Zvera zagotovilo, da Jourova in Accetto nista govorila o odprtih zadevah, ter zavrnilo namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.

Po besedah evroposlanca (EPP/SDS) Milana Zvera v tretji točki dokumenta, namenjenega pripravi na srečanje nekdanje podpredsednice komisije Vere Jourove s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, piše, da naj Jourova "poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija". Omenjen zakon je bil takrat zadržan v presoji ustavnega sodišča, razkritje vsebine dokumenta pa je od Evropske komisije zahtevalo Sodišče EU, potem ko se je nanj obrnil Zver.

Vera Jourova FOTO: AP icon-expand

"To potrjuje točno tisto, česar smo se bali od začetka: Podpredsednica komisije Vera Jourova je v sodelovanju s svojim političnim zaveznikom Robertom Golobom prišla v Slovenijo z namenom vplivati na predsednika ustavnega sodišča, da omogoči uveljavitev zakona, s katerim je vlada prevzela RTV," je zapisal Zver. Po njegovih besedah s tem vse kasnejše dogajanje - "nenadna sprememba odločitve sodišča, odprava začasnega zadržanja in politična zamenjava vodstva RTV" - dobiva jasen kontekst. "Ta dokument je dokaz, da je Evropska komisija delovala politično, da je poskušala vplivati na sodno vejo oblasti države članice in da je nato dve leti zavlačevala z razkritjem resnice," meni evropski poslanec.

Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTV

Zato Zver zahteva takojšnjo odločitev ustavnega sodišča o protiustavnosti zakona o RTV, takojšen odstop zdajšnjega ustavnega sodnika Accetta, ker je dopustil vmešavanje v delo ustavnega sodišča. Komisarka Jourova bi morala medtem po mnenju Zvera prevzeti odgovornost in ne bi smela nikoli več opravljati nobene javne funkcije. Zahteva tudi javno opravičilo Evropske komisije nekdanjim zaposlenim na RTVS, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od komisije pričakuje sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili.

Milan Zver in Janez Janša FOTO: Bobo icon-expand

V izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju je Zver poudaril, da ni samo on zmagovalec te zgodbe, ampak tudi Evropska unija, ki je dokazala, da se lahko brani pred takšnimi dejanji, ki pomenijo kršitev lizbonske pogodbe. Ta namreč v več členih govori o razmejitvi pristojnosti med državami članicami in institucijami EU, je dejal. "To je precedenčen primer, ki bo moral vplivati tudi na nadaljnje obnašanje Evropske komisije, ki postaja vedno bolj vlada, ne pa izvršni organ," je poudaril. Na razkritje se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v zapisu na družbenem omrežju vprašal, ali je Accetto že odstopil. Sodišče EU je junija deloma ugodilo tožbi Zvera, v kateri je zahteval razveljavitev sklepa komisije, s katerim je ta delno zavrnila njegovo zahtevo za dostop do dokumentacije glede obiska Jourove v Sloveniji. Sodišče je sklep komisije razglasilo za ničnega v delu, v katerem je bil zavrnjen dostop do zakrite povedi iz dokumenta. Komisija se v dvomesečnem roku na sodbo ni pritožila, sredi septembra pa je sporočila, da jo bo upoštevala. V preostalih delih je sodišče Zverovo tožbo zavrnilo, med drugim njegovo navedbo, da je nekdanja podpredsednica komisije, pristojna za preglednost, zlorabila svoja pooblastila.

Ustavno sodišče zavrnilo namigovanja o vplivu obiska Jourove na delo sodišča

Srečanje med tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Accettom in nekdanjo podpredsednico komisije Jourovo, na katerem je bilo prisotnih tudi nekaj njunih sodelavcev, je bilo marca 2023 izvedeno na pobudo Jourove, so sporočili z ustavnega sodišča. "Evropska komisarka Jourova se je, kolikor je nam znano, sestala tudi z nekaterimi drugimi ustavnimi sodišči evropskih držav," so nadaljevali ter dodali, da je bil "opomnik Evropske komisije oziroma komisarke Jourove, o katerem danes poročajo mediji, sestavljen s strani komisarke oziroma njenih sodelavcev", z vsebino pa so bili na ustavnem sodišču seznanjeni šele iz medijskega poročanja. Kljub razkritju sodišče poudarja, da opomnik ne spremeni dejstva, da na sestanku Accetto in Jourova nista govorila o nobeni odprti zadevi, ki jo je v tistem času ali jo še danes obravnava ustavno sodišče.