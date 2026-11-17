Evropska komisija je v danes objavljeni jesenski gospodarski napovedi oceno letošnjega javnofinančnega primanjkljaja Slovenije znižala za 0,4 odstotne točke na 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Napoved za leto 2027 je medtem precej zvišala in namesto 3,5-odstotnega ob predpostavki uveljavitve interventnega zakona pričakuje 4,5-odstotni javnofinančni primanjkljaj.

"Gre za potencialni primanjkljaj, ki predpostavlja uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in upošteva izračune fiskalnega sveta. Napoved vključuje le ukrepe, ki so že sprejeti," so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu.

Učinek zakona komisija ocenjuje na 1,2 odstotka BDP, dinamična ocena ministrstva za finance, ki upošteva tudi učinke zakona na gospodarsko aktivnost in je podobna izračunom Mednarodnega denarnega sklada, pa na 0,8 odstotka BDP. "Komisija dinamičnih učinkov ni upoštevala, zato je razlika v napovedi pričakovana," so zatrdili.

Kot so pojasnili, razlika med oceno komisije in oceno ministrstva izhaja predvsem iz ukrepov, ki jih komisija še ne upošteva. Ministrstvo je pripravilo ocene na podlagi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2027. "Te vključujejo učinke načrtovanih ukrepov, ki so v različnih fazah priprave: nekateri zahtevajo spremembe zakonodaje, drugi pomenijo predvsem optimizacijo poslovanja v javnem sektorju, urejanje evidenc in odlog nekaterih investicij," so navedli.

Ministrstvo pričakuje, da bo primanjkljaj ob izvedbi dodatnih ukrepov ostal pod tremi odstotki BDP tudi v primeru uveljavitve interventnega zakona. Če bo zakon na referendumu 6. decembra potrjen, bo vlada pripravila rebalans proračuna za leto 2027 in z njim po napovedih ministrstva uskladila prihodke in odhodke z novimi zakonskimi obveznostmi in davčnimi spremembami.

Zapisali so še, da ocene komisije jemljemo resno in da ji bodo podrobne podatke o načrtovanih ukrepih. "Skrbimo za stabilnost, varnost in predvidljivost javnih financ ter njihovo skladnost s fiskalnimi pravili, hkrati pa delamo vse v smeri zagotavljanja konkurenčnih pogojev za delovanje gospodarstva ter blaginje ljudi," so poudarili. Ob tem so znova zatrdili, da je socialni sistem v Sloveniji stabilen in da ga bodo ohranili.

"Pri socialnih transferjih bomo sredstva porabljali učinkoviteje in odpravljali zlorabe. Izboljšali bomo izmenjavo podatkov med organi in ob spremembah podatkov sproti ponovno odločali o denarni socialni pomoči. Izterjavo neupravičenih izplačil bomo centralizirali, z elektronskim zaznavanjem neskladij pa preprečevali prikrivanje premoženja in fiktivne prijave prebivališča," so opisali in dodali, da bodo rast stroškov dela v javnem sektorju omejili z boljšim upravljanjem kadrov, digitalizacijo in poenostavitvijo postopkov. Kadrovske zmogljivosti bomo prilagajali z naravnim odlivom in prerazporeditvami.

Evropska komisija je v danes zvišala oceno letošnje rasti slovenskega BDP za dve odstotni točki na 3,9 odstotka, za leto 2027 pa za 0,6 odstotne točke na 2,9 odstotka. Napoved inflacije je tako za letos kot za leto 2027 znižala za 0,1 odstotne točke na 3,4 oz. 2,4 odstotka.

Komisija potrjuje, da bo primanjkljaj sektorja država letos ostal pod tremi odstotki BDP, javni dolg pa se bo znižal. Javne finance so tako letos znotraj pravil pakta stabilnosti in rasti, so še zapisali na ministrstvu.