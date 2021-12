Komisija za medicinsko etiko nima pomislekov za uporabo proticovidnega zdravila Lagevria

Zdravnikom, ki bodo predpisovali zdravilo, komisija svetuje, naj bolnike, ki izpolnjujejo pogoje za njegovo uporabo, predhodno natančno seznanijo z nameni uporabe, zdravilnimi lastnostmi in morebitnimi sopojavi.

Zdravilo učinkovito pri preprečevanju težjega poteka ali smrti zaradi covida-19

Že zaključene in še trajajoče raziskave po navedbah komisije potrjujejo učinkovitost Lagevrie pri preprečevanju težjega poteka ali smrti zaradi covida-19, zato menijo, da ta prinaša pomemben napredek v dosedanjem omejevanju epidemije s cepivi in omejitvenimi ukrepi.

Zdravnikom, ki bodo predpisovali zdravilo, komisija svetuje, naj bolnike, ki izpolnjujejo pogoje za njegovo uporabo, predhodno natančno seznanijo z nameni uporabe, zdravilnimi lastnostmi in morebitnimi sopojavi. Pojasnilo je lahko tudi pisno, a naj bo napisano tako, da ga lahko razume vsakdo. "Ko je bolnik o vsem seznanjen, naj se sam in brez kakršnega koli pritiska odloči, ali se bo z Lagevrio zdravil ali ne," navajajo. Bolnik naj privolitev tudi podpiše, v času do registracije zdravila pa naj bolnikovo soglasje parafira še zdravnik, dodajajo.

Zdravnikom komisija še priporoča, naj učinke novega zdravila in morebitne sopojave spremljajo in zapisujejo pri vsakem bolniku posebej, za same zdravnike pa naj se organizirajo lokalna izobraževanja.