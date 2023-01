Komisija za nadzor javnih financ opozorila na nesprejemljive razmere v zdravstvu

Kot je na današnji seji poudaril Vrtovec, so razmere v slovenskem zdravstvu dosegle absurd. Število oseb z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je preseglo 130.000, kar je več kot šest odstotkov vseh obvezno zavarovanih.

"Storitev moramo torej obvezno plačevati, a je ne dobimo. Kdo bo ljudem povrnil to škodo? In kdo bo prevzel javnofinančno breme, če pride do tožb?" je vprašal prisotne predstavnike vlade in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Slednjemu je očital, da še vedno deluje na centralno-planski način, s čimer v sodobnih razmerah ne more ponuditi zadovoljivih storitev.