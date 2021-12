Komisija za nadzor javnih financ podprla sklepe glede kadrovanja v energetiki

Člani komisije so podprli tudi sklepa, s katerim so vladi predlagali, da Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) naloži spoštovanje načela strokovnosti in učinkovitega upravljanja podjetij v državni lastni, s tem pa zagotovi učinkovito in uspešno upravljanje teh podjetij, ter da naj prepreči oškodovanje državnega premoženja Gen Energije in Gen-I in od SDH zahteva primerno ukrepanje.

Poslanec SAB Andrej Rajh je v imenu predlagateljev spomnil, da je do 147 od 150 menjav, za katere je pristojen SDH, prišlo zaradi političnih odločitev. "Zato sem toliko bolj razočaran, da danes ni predstavnikov SDH, da bi to pojasnili ali vsaj zavrnili," je dejal. Spomnil je, da smo v energetski krizi in da je naloga odgovorne vlade, do zagotovi preskrbo z energenti, ki bo varna, zanesljiva in cenovno ugodna. Pri tem je izpostavil Gen-I, ki je dal javno zavezo, da do sredine naslednjega leta ne bo dražil cene energije.

Franc Breznik (SDS) je ostro zavrnil očitke vladi o izčrpavanju podjetij, posebej se je dotaknil prav Gen-I, ki ga je do nedavnega vodil Robert Golob, a je ostal brez novega mandata. "Kako lahko neka vlada izčrpava podjetje, v katerega še sploh ni postavila vodstva ali ga zamenjala," se je spraševal. Strinjal se je, da je cena električne energije pomemben dejavnik in da bi podjetja morala več vlagati v zeleno energijo, pri čemer je Gen-I očital usmerjanje denarja iz sistema, namesto za gradnjo generatorjev električne energije, povezanih z obnovljivimi, brezogljičnimi viri energije.

Robert Pavšič (LMŠ) mu je odvrnil, da hkrati priznava in zanika vmešavanje politike, kar pa ne gre. "Rekli ste, da vlada ni zamenjala vodstva. Pa če to ni priznanje," je menil Pavšič, ki težave sicer ne vidi v političnem kadrovanju, ampak v pomanjkanju vizije vlade in odstavitvah brez obrazložitve.

Alenka Bratušek (SAB) je spomnila na poročanje medijev, ki državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka omenjajo kot glavnega kreatorja zgodbe okoli Gen-I. Zato ga je vprašala, ali se mu zdi primerno, da politični funkcionar kandidira in dobi mesto v upravi družbe, za katero je kot sekretar politično odgovoren.

"Ne vem, od kje to, da sem glavni režiser. S tem mi pripisujete neverjetno moč. Imam dovolj kompetenc za vodenje kakšnega energetskega podjetja, nisem pa kandidat in režiser," je odgovoril Košorok in dodal, da se ni vmešaval v kadrovanje.

Nedavno razrešeni predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič pa je spomnil, da je bil v parlament jeseni še kot prvi mož Elektra povabljen, ne da bi vedel, kaj bo tema pogovora, nato pa so mu na sestanku v poslanski skupini SDS predlagali odstopno izjavo. "S pomočjo sodelavcev smo družbo pripeljali v vrh slovenske energetike, vsako leto smo izboljšali rezultat. Nisem hotel oditi iz osebnih razlogov, dejal sem jim, naj me razrešijo in povejo, da z mano ne morejo delati. Tega niso hoteli," je spomnil Ribič. Ob tem je pohvalil pripravljenost Gen-I na energetsko krizo in zakup zadostne energije, za kar po njegovem potrebuješ znanje, ne mešetarjenja.