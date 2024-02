Komisija za nadzor javnih financ zaradi Golobove odsotnosti prekinila sejo

Na današnji nujni seji naj bi na zahtevo NSi razpravljali o poslovanju podjetja Star Solar s podjetji v državni lasti, predvsem državnim operaterjem trga z električno energijo Borzenom. V NSi namreč menijo, da je treba razčistiti, ali gre za kršitev zakona o preprečevanju korupcije in kako je premier Robert Golob, ki je izključni lastnik podjetja postal po razvezi zakonske zveze, zagotovil nepristranskost.

Med drugim jih zanima, zakaj je Borzen temu podjetju nakazal več sredstev, kot so to prikazali celotni prihodki od prodaje, in zakaj se je družina Golob odločila za "tako zapleteno strukturo financiranja odkupa podjetja Star Solar". Primer v predhodnem preizkusu sicer obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Kabinet predsednika vlade je sicer 2. februarja komisijo obvestil, da se premier seje ne bo udeležil. Kot so pojasnili v torkovem sporočilu za javnost, skladno s poslovnikom DZ v pristojnost komisije sodi zgolj nadzorovanje javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je država. Družba Star Solar, katere lastnik je premier, pa ni javno podjetje. Prav tako komisija DZ nima pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so spomnili. Dodali so, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih.

"Predsednik vlade je javno že večkrat pojasnil, da podjetje Star Solar ne posluje z državo. Od leta 2012 je del podporne sheme za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov, v katero je vključenih več kot 3200 sončnih elektrarn. Star Solar je torej le eno izmed njih," so med drugim navedli.