Komisija zatrjuje: razpis je bil skladen s predpisi

Komisija pred potrditvijo prejemnikov sredstev za sofinanciranje o tem predhodno ni seznanjala vodstva Ministrstva za javno upravo in je bilo slednje o tem obveščeno šele po potrditvi predloga na seji komisije, je še v današnji izjavi zatrdil Vidmar. Vsa dodatna novinarska vprašanja na temo razpisa je sicer večkrat zavrnil.

Ministrstvo za javno upravo je namreč omenjeni razpis objavilo konec letošnjega marca. Vrednost celotnega razpisa je približno 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ki se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij na razpolago okoli 6,9 milijona evrov sredstev. Javno odpiranje vlog so na ministrstvu izvedli 19. maja.

Po navedbah ministrstva je nato komisija pregledovanje in ocenjevanje vlog začela 20. julija, dan zatem pa potrdila predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu. Ministrica je nato 27. julija podpisala spremenjen javni razpis. Dan pozneje je komisija na seji potrdila razširjen predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu, ker so na sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 ostala presežna sredstva, ki so se skladno s spremembo javnega razpisa prenesla na sklop E2, pojasnjujejo na spletnih straneh ministrstva.