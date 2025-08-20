Komljanec odstopil s funkcije direktorja ZD Izola

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je začela veljati 21. maja letos, po treh mesecih, torej v četrtek, pa bodo po zakonu aktualnim direktorjem in strokovnim direktorjem javnih zdravstvenih zavodov prenehala veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali za izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Od četrtka tako direktorji javnih zdravstvenih zavodov ne bodo več imeli veljavnih soglasij in ne bodo mogli dobiti novih soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri koncesionarju ali čistem zasebniku, je Evgenij Komljanec zapisal v izjavi za javnost. Z mesta direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Izola tako odstopa s četrtkom.

"Glede na navedeno tudi zame, po samem zakonu, 21. avgusta preneha veljati soglasje za opravljanje dopolnilnega dela v Zasebnem zdravstvenem zavodu Orthodontio, zaradi česar žal nimam druge izbire, kot odstop z mesta direktorja. V ZZZ Orthodontio namreč kot zdravnik specialist čeljustne ortopedije skrbim za zdravljenje večjega število pacientov, katerih zdravstvene obravnave trenutno ne more nihče prevzeti, z morebitno prekinitvijo pa bi pri pacientih lahko prišlo do negativnih zdravstvenih posledic," je zapisal.