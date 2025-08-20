Komljanec odstopil s funkcije direktorja ZD Izola

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je začela veljati 21. maja letos, po treh mesecih, torej v četrtek, pa bodo po zakonu aktualnim direktorjem in strokovnim direktorjem javnih zdravstvenih zavodov prenehala veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali za izvajalca zdravstvene dejavnosti.
Od četrtka tako direktorji javnih zdravstvenih zavodov ne bodo več imeli veljavnih soglasij in ne bodo mogli dobiti novih soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri koncesionarju ali čistem zasebniku, je Evgenij Komljanec zapisal v izjavi za javnost. Z mesta direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Izola tako odstopa s četrtkom.
"Glede na navedeno tudi zame, po samem zakonu, 21. avgusta preneha veljati soglasje za opravljanje dopolnilnega dela v Zasebnem zdravstvenem zavodu Orthodontio, zaradi česar žal nimam druge izbire, kot odstop z mesta direktorja. V ZZZ Orthodontio namreč kot zdravnik specialist čeljustne ortopedije skrbim za zdravljenje večjega število pacientov, katerih zdravstvene obravnave trenutno ne more nihče prevzeti, z morebitno prekinitvijo pa bi pri pacientih lahko prišlo do negativnih zdravstvenih posledic," je zapisal.
Komljanec je bil direktor ZD Izola od leta 2002 z dvoletnim premorom med letoma 2009 in 2011, torej več kot 21 let, je spomnil. "Barke ne zapuščam v nevihti, saj trenutno pluje v mirnem morju, zelo dobro opremljena in s popolnjeno in vrhunsko izurjeno posadko," je prepričan.
Ob tem se je zahvalil sodelavcem in vsem, s katerimi je sodeloval. "Verjamem, da ta posadka zmore še naprej jadrati v vseh pogojih in želim ji čim bolj mirno morje. Ponosen sem na ZD Izola kot celoto, še posebej na vse zaposlene in na vse naše skupne dosežke," je še navedel.
Portal Necenzurirano je sicer aprila poročal, da naj bi Komljanec po dostopnih podatkih ustvaril toliko prihodkov, kot če bi med tednom v svoji zasebni ambulanti s koncesijo preživel od devet do 13 ur na dan, ob tem pa je za osem ur dnevno zaposlen še kot direktor ZD Izola. Komljančeva klinika naj bi sicer letno ustvarila več kot 300.000 evrov dobička.
Predsednik sveta izolskega zdravstvenega doma Aleš Bohinec pa je takrat za STA dejal, da zavod pod vodstvom Komljanca dosega zastavljene cilje, direktor pa da "izpolnjuje obveznosti v skladu z našimi pričakovanji in s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi".
