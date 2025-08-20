Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Komljanec odstopil s funkcije direktorja ZD Izola

Izola, 20. 08. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
7

Evgenij Komljanec je podal odstopno izjavo z mesta direktorja ZD Izola. Kot razlog je navedel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri bodo direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v četrtek prenehala veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu. Komljanec dela tudi v Zasebnem zdravstvenem zavodu Orthodontio.

Novela zakona o zdravstveni dejavnosti je začela veljati 21. maja letos, po treh mesecih, torej v četrtek, pa bodo po zakonu aktualnim direktorjem in strokovnim direktorjem javnih zdravstvenih zavodov prenehala veljati soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali za izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Od četrtka tako direktorji javnih zdravstvenih zavodov ne bodo več imeli veljavnih soglasij in ne bodo mogli dobiti novih soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri koncesionarju ali čistem zasebniku, je Evgenij Komljanec zapisal v izjavi za javnost. Z mesta direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Izola tako odstopa s četrtkom.

"Glede na navedeno tudi zame, po samem zakonu, 21. avgusta preneha veljati soglasje za opravljanje dopolnilnega dela v Zasebnem zdravstvenem zavodu Orthodontio, zaradi česar žal nimam druge izbire, kot odstop z mesta direktorja. V ZZZ Orthodontio namreč kot zdravnik specialist čeljustne ortopedije skrbim za zdravljenje večjega število pacientov, katerih zdravstvene obravnave trenutno ne more nihče prevzeti, z morebitno prekinitvijo pa bi pri pacientih lahko prišlo do negativnih zdravstvenih posledic," je zapisal.

Zdravstvo
Zdravstvo FOTO: Bobo

Komljanec je bil direktor ZD Izola od leta 2002 z dvoletnim premorom med letoma 2009 in 2011, torej več kot 21 let, je spomnil. "Barke ne zapuščam v nevihti, saj trenutno pluje v mirnem morju, zelo dobro opremljena in s popolnjeno in vrhunsko izurjeno posadko," je prepričan.

Ob tem se je zahvalil sodelavcem in vsem, s katerimi je sodeloval. "Verjamem, da ta posadka zmore še naprej jadrati v vseh pogojih in želim ji čim bolj mirno morje. Ponosen sem na ZD Izola kot celoto, še posebej na vse zaposlene in na vse naše skupne dosežke," je še navedel.

Portal Necenzurirano je sicer aprila poročal, da naj bi Komljanec po dostopnih podatkih ustvaril toliko prihodkov, kot če bi med tednom v svoji zasebni ambulanti s koncesijo preživel od devet do 13 ur na dan, ob tem pa je za osem ur dnevno zaposlen še kot direktor ZD Izola. Komljančeva klinika naj bi sicer letno ustvarila več kot 300.000 evrov dobička.

Predsednik sveta izolskega zdravstvenega doma Aleš Bohinec pa je takrat za STA dejal, da zavod pod vodstvom Komljanca dosega zastavljene cilje, direktor pa da "izpolnjuje obveznosti v skladu z našimi pričakovanji in s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi".

Evgenij Komljanec odstop direktor zd izola zakon o zdravstveni dejavnosti
SORODNI ČLANKI

Javno in zasebno zdravstvo ločena, novela zakona začela veljati

Omejevanje dela zdravnikom ne bo šlo tako gladko

Zdravniki posvarili pred posledicami novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Vlada sprejela predlog zakona o zdravstveni dejavnosti. Prvi odzivi kritični

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
21. 08. 2025 12.06
+2
Verjetno ga bo nadomestil jenul ali eden izmed 17 članov glas ljudstva. 😀😀😀😀
ODGOVORI
2 0
Verus
20. 08. 2025 19.41
+5
Ko so z desne napovedali odhod zdravnikov, je z leve vecno prirocen odgovor "to je nabiranje političnih točk" - to je odgovor levice, ko nimajo kaj konkretnega reči. Zimzeleni odgovori so še "to poslušamo od začetka", "to je nedopustno in sprevržno".... Gre za odgovore, ko so mašila praznega prostora, kamor bi sodil konkreten in vsebinski odgovor, a ga ni, ker resnica ne bi bila koristna.
ODGOVORI
7 2
joc771
20. 08. 2025 19.26
+0
danes, sreda: 20.8.205 20. 8. 2025, Pet let po aferi maske: zakaj je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaustavila postopek proti Andreji Potočnik, nekdanji svetovalki Zdravka Počivalška, ki jo je policija kazensko ovadila zaradi poslov z zaščitno opremo? Policija je Počivalška kazensko ovadila zaradi suma nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme (2020). Tožilstvo je postopek preiskovalo več let, a dokazov za kazensko odgovornost ni bilo dovolj. Oktobra 2023 je višje sodišče v Ljubljani dokončno ustavilo postopek proti Počivalšku in soobtoženim, ker “ni bilo dokazov o kaznivem dejanju” pri poslih z maskami in ventilatorji.
ODGOVORI
3 3
joc771
20. 08. 2025 19.25
+3
20. 8. 2025, Pet let po aferi maske: zakaj je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zaustavila postopek proti Andreji Potočnik, nekdanji svetovalki Zdravka Počivalška, ki jo je policija kazensko ovadila zaradi poslov z zaščitno opremo? Policija je Počivalška kazensko ovadila zaradi suma nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme (2020). Tožilstvo je postopek preiskovalo več let, a dokazov za kazensko odgovornost ni bilo dovolj. Oktobra 2023 je višje sodišče v Ljubljani dokončno ustavilo postopek proti Počivalšku in soobtoženim, ker “ni bilo dokazov o kaznivem dejanju” pri poslih z maskami in ventilatorji.
ODGOVORI
4 1
joc771
20. 08. 2025 19.25
+5
Dolgoletni direktor ZD Izola Evgenij Komljanec je imel dve možnosti. Ali se preneha ukvarjati z ortodontsko dejavnostjo, ki mu prinaša 300 tisoč evrov letnega dobička, ali pa preneha opravljati funkcijo v javnem zavodu. Izbral je drugo možnost.
ODGOVORI
6 1
joc771
20. 08. 2025 19.24
+3
Odstopil direktor zdravstvenega doma, ki 13 ur na dan dela še v zasebni kliniki
ODGOVORI
5 2
Verus
20. 08. 2025 19.43
+1
Zdravnike potrebujemo, je pa res, da pohlep žene vsakega človeka, ne višje dobro. Zato imamo strokovnjake brez služb, marihuano legalizirano, v politiki pa dobesedno Butale
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189