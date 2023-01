Kompas. Razkošje zgodnjih prijav.

V Kompasu praznujejo poletje. E-prodajne police sta okrasila e-kataloga Mediteran 2023 in Jadran 2023. Lepota izbranih destinacij je neskončna, izbira Kompasovih potnikov pa vedno najboljša.

RAZKOŠJE FIRST MINUTE PRIJAV DO 31. 1. 2023 ponuja številne ugodnosti in popuste, otroci počitnikujejo tudi brezplačno, zato jih ne gre zamuditi. Jadran - BREZPLAČNO do 5 otrok do 12 let v izbranih objektih Mediteran – prvi otrok tudi le 299 EUR. Brez morebitnega doplačila za gorivo. Prihranek do 20 % na osebo na Jadranu in do 650 EUR na osebo na Mediteranu. Možnost brezplačne spremembe ali odpovedi aranžmaja do 30 dni pred odhodom. Je garancija za najnižjo ceno. RAZKOŠJE HITRIH PRIJAV. Se enostavno splača – ob 100 % plačilu ob prijavi dodatni popust. Najhitrejših 50 parkira na letališču Jožeta Pučnika brezplačno. Najhitrejši na pot brezplačno - prejmete trajektno vozovnico na Lošinj ali Hvar. Najhitrejši na pot ugodno in udobno z avtobusom na Jadran od 35 EUR/os.

RAZKOŠJE UGODNOSTI. MLADI. Študentom do izpolnjene starosti 26 let se odobri 5 % popust. MEDENO. Če ste se poročili v 2022, so medeni tedni cenejši za 5 %. SENIORJI. Starejši od 65 let gredo na počitnice 5 % ugodneje. SAMI. Če potujete sami in izberete enoposteljno sobo, počitnikujete 5 % ugodneje. MOJ PRIJATELJ. Tudi hišni ljubljenčki lahko potujejo z vami. RAZKOŠNO POMEMBNO. Kompas in LEANPAY - možnost do 84 obrokov, do 24 obrokov brez obresti. Kompas in Diners Club - 40 EUR ugodnosti za vse nove člane ter prvo leto brez članarine, možnost plačila na obroke. Kompas in Pika - do 12 obrokov brez obresti, zbiranje in unovčevanje pik.

