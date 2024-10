Kompas zapustilo več vodstvenih delavcev, v kratkem naj bi odpuščali

Največjo turistično agencijo na slovenskem trgu Kompas je v zadnjih mesecih zapustilo več vodstvenih delavcev, v kratkem pa naj bi odpustili več deset zaposlenih. O odpuščanju so že obvestili Zavod RS za zaposlovanje, kjer so informacije potrdili.

Finančno stanje družbe je slabo in kaže znake dolgoročne insolventnosti, zato je vodstvo z Lovorkom Mamićem na čelu sprejelo ukrepe prestrukturiranja, tudi v skladu z zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, poroča današnji Dnevnik. Ti ukrepi lahko vključujejo zmanjševanje števila zaposlenih, niso pa omejeni le na to. Vključujejo lahko dodatno izločitev ali zmanjšanje nedonosnih in manj dobičkonosnih poslovnih segmentov, znižanje celotnih stroškov ter nadaljnje obvladovanje stroškov, so za časnik povedali v družbi. Na zavodu za zaposlovanje so za časnik potrdili, da je Kompas ljubljansko območno enoto zavoda na podlagi zakona o delovnih razmerjih 22. avgusta obvestil o postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev. Dodali so, da v tovrstnih primerih vselej ponudijo tudi pomoč pri informiranju zaposlenih o storitvah zavoda. Kompas je konec lanskega leta v Sloveniji zaposloval 131 delavcev, po neuradnih podatkih časnika naj bi jih trenutno okoli 80. Družba naj bi se v kratkem izselila iz najetih prostorov v poslovni stavbi Addiko Bank za Bežigradom v Ljubljani in zaprla nekaj turističnih agencij po Sloveniji. Koliko poslovalnic nameravajo zapreti, v Kompasu časniku niso odgovorili.

Kompas FOTO: Bobo icon-expand

Poletne odpovedi čarterskih poletov Družba Kompas je v prvem polletju letos ustvarila 2,5 milijona evrov, skupina Kompas pa 3,8 milijona evrov izgube. Takšno poslovanje so v Kompasu opredelili kot normalno v turističnem sektorju, navaja Dnevnik in dodaja, da se je družba tudi julija in avgusta, običajno najboljših mesecih v turističnem sektorju, soočala z negativnimi rezultati. V družbi so pojasnili, da je bila izguba v poletnih mesecih večinoma posledica operativnih izzivov, ki so jih povzročili problemi s čarterskim partnerjem, zaradi česar so bili nekateri leti in s tem potovanja odpovedani. Te okoliščine so družbi povzročile dodatne nenačrtovane stroške in povečano likvidnostno breme, zaradi česar so morali lastnik in z njim povezane osebe zagotoviti dodatna likvidnostna sredstva v obliki kratkoročnega financiranja enega milijona evrov. Lastnik je 22. avgusta izdal pismo podpore, v katerem je zagotovil poslovno podporo Kompasu vsaj eno leto.