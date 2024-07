Kompas znova razjezil dopustnike: namesto z Brnika let iz Salzburga

Nove težave pa za dopustnike, ki na poletni oddih potujejo s Kompasom. Po tem, ko je agencija pred dnevi tik pred zdajci odpovedala poleta na Lefkas in Samos, je tokrat dopustnike z ljubljanskega preusmerila na 250 kilometrov oddaljeno letališče v Salzburgu. Hkrati jih je obvestila, da nimajo pravice do brezplačne odpovedi aranžmaja. Gre res za nepredviden zaplet, kot trdijo v Kompasu, ali za namerno zavajanje agencije, kot menijo ogorčeni potniki?

Še en odpovedan let Kompasa, ki za številne težave v zadnjem obdobju krivi pogodbenega letalskega prevoznika in nepričakovane tehnične zaplete. Zdaj svoje stranke, ki bi morale prihodnji teden na Zakintos odleteti z Brnika, pošilja na več kot 250 kilometrov dolgo pot z avtobusom v sosednjo Avstrijo. "Želijo, da se štiri ure vozimo z avtobusom v Salzburg, kljub temu da smo rezervirali odhod iz Ljubljane. Obenem ne moremo odpovedati rezervacije. To se mora končati, to laganje in sprenevedanje," pravi ena od potnic, ki se je obrnila na nas. Odločitev Kompasa, da razočaranim potnikom ne ponudi odpovedi aranžmaja, preseneča tudi predstavnike združenja turističnih agencij. "Na osnovi tega, kar ste mi povedali, bi rekel takole, čarterske lete načeloma kupimo, zato da odletimo iz nekega kraja, ki ga vemo vnaprej. In meni se zdi, da je sprememba odletnega kraja za 200 kilometrov bistvena sprememba pogodbe, kar pomeni, da bi morala imeti stranka pravico odpovedat brez kakršnihkoli penalov in dobiti denar nazaj," situacijo komentira generalni sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljević.

Agencija je dopustnike z ljubljanskega preusmerila na 250 kilometrov oddaljeno letališče v Salzburgu.

Da zapletov ne bo, da bodo dosledno in hitro oškodovanim strankam vračali kupnine, so nenazadnje ob fiasku in več odpovedanih poletih na grške otoke obljubljali tudi v agenciji Kompas. V našem studiu, teden dni nazaj so na naše vprašanje, ali bodo strankam, ki želijo vračilo denarja, denar vrnili? Oziroma so jim ga že? "Absolutno, večinoma smo jim ga že, večinoma smo jim ga že. Tudi tisti, ki ga še niso prejeli, ga bodo prejeli v roku 24 oziroma 48 ur. Tako da to, da bi ponujali samo bone, ali da ne bi hoteli vrniti denarja, ne drži," nam je 9. junija zatrjeval Matevž Hrovat s Kompasa.

"Nimate pravice do brezplačne odpovedi" Da gre očitno za prazne obljube in zagotovila izhaja iz elektronske pošte, ki so jo od Kompasovih svetovalcev prejeli potniki. "Obenem želimo z vami deliti informacijo, da kljub odpovedi prvotnega letalskega prevoza iz Ljubljane sprememba odhodnega letališča ne predstavlja potniku pravice do brezplačne odpovedi," so jim sporočili.

Kompasovo sporočilo potnikom