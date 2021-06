Kompasovih70 vedno na pravi poti

V Kompasu pravijo, da je turizem ena najbolj kreativnih dejavnosti med vsemi v gospodarstvu in posebna v tem, da vključuje številne dejavnike in soustvarjalce končne storitve, zapis doživetij in spominov pa je vsakič znova enkraten in neponovljiv.

Davnega leta 1951 je bilo podjetje ustanovljeno kot prevozno podjetje Putnik, sledili so izjemen razvoj dejavnosti, ekspanzija poslov in širitev trgov. Potovali so v drznih šestdesetih in sedemdesetih, odkrivali nove kotičke sveta, kupovali avtobuse, katamarane, združevali svetove, slavili izjemne športne dogodke, spremljali velika slovenska imena na poti njihovih uspehov doma in v tujini. V osemdesetih letih Kompas vstopi v svojo renesanso in postane daleč najpomembnejše turistično podjetje na področju stare Jugoslavije. Po razpadu države in z začetkom vojne na Balkanu je moral poiskati nove poslovne priložnosti, ki jih je uspešno odpiral na vseh evropskih in svetovnih trgih ter z organizacijo organiziranih potovanj po Evropi in svetu. Kupci tako prihajajo iz držav Evrope in tudi z drugih kontinentov. Svoje poslovanje ves čas gradi na trdnih temeljih, izkušnjah, znanju in priseganju na kakovost. Turbulentni časi vseh življenjskih obdobij so Kompas v zrelih letih naredili močnejšega, izkušenejšega, zanesljivejšega partnerja ter enega izmed glavnih ustvarjalcev razvoja slovenskega turizma.

V Kompasu se spominjajo skupnih poti od Putnika do danes in ugotavljajo, da ljubezen do ustvarjanja najlepših počitnic in potovanj nikoli ne mine, da je strast, ki jih povezuje, vedno enako goreča in da je skupaj z vsemi sopotniki ustvarjanje doživetij zares imenitno in vedno navdihujoče.

Prihodnost slovenskega in svetovnega turizma Kompas čuti v ohranjanju kulturne in naravne dediščine, z velikim poudarkom na trajnostnem turizmu ter v spoštovanju različnosti in negovanju drugačnosti.

Njegova zaveza k trajnostnemu turizmu se kaže tudi v izboru trajnostnih destinacij in nastanitvenih kapacitet, ki jih vse več vključuje v svojo ponudbo. Tiskanih katalogov na slovenskem trgu ne izdaja več.

Največje bogastvo Kompasa so zagotovo vsi zaposleni, vsi zunanji sodelavci in vsi partnerji, ki so v teh 70 letih ustvarjali doživetja in nepozabne spomine ter s svojim znanjem, izkušnjami in poslovnimi povezavami »uresničevali« sanje.