Le še nekaj dni imate, da izberete, komu boste namenili odstotek dohodnine

Namreč, konec maja se izteče podaljšani rok, do katerega ste se lahko opredelili, kdo vse bo prejel vašo donacijo. Namreč, davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani Finančne uprave RS (Furs). Vlada je sredi maja na dopisni seji dopolnila seznam upravičencev in nanj dodala tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan, 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan, 31. marca 2021, status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % in tako dalje vse do enega odstotka dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati tega odstotka.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan, 31. maja 2021. Zahteva, ki je bila oddana v prejšnjih letih, pa velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja Furs eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Seznam upravičencev najdete na naslednji povezavi.