Še je čas, da del dohodnine namenite nekomu, ki to potrebuje

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencem, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007.

Do lani je lahko vsak zavezanec za donacijo enemu ali več upravičencem s posebnega seznama pri Finančni upravi RS (Furs) namenil skupaj 0,5 odstotka svoje obračunane dohodnine, s sedmim protikoronskim zakonom iz lanskega decembra pa se je ta delež podvojil in znaša odstotek.

Donirali smo 10,7 milijona evrov

Kot so sporočili iz Fursa, je bilo iz tega naslova v letu 2021 namenjenih 510.868 donacij (lani 496.363). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (enako lani) v skupnem znesku 10.716.366,97 evra (lani 5.456.656,23 evra).

Preverili smo tudi seznam prejemnikov donacij. Na prvem mestu so Rdeči noski. Zanje se je odločilo 18.208 zavezancev, ki so jim donirali 441.374 evrov. Sledi jim Slovenska karitas (16. 830 zavezancev in 280.571 evrov). Na tretjem mestu je Zveza prijateljev mladine Slovenije (9.394 donacij in 224.595 evrov), na četrtem Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (4815 donacij v višini 209.970 evrov), na petem pa Katoliška cerkev (8677 donacij in 112.173 evrov). Zneske nad sto tisoč evrov zaključuje Slovensko društvo Hospic na šestem mestu, ki je prejelo 4273 donacij v višini 105.562 evrov.

Še enkrat toliko nedodeljenih donacij

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 znaša znesek odmerjene dohodnine 2.113.178.147,49 evra. Če bi se vsi zavezanci odločili za namenitev dela dohodnine za donacije v višini enega odstotka, bi to pomenilo 21.131.781,47 evra. A ker so zavezanci lani za donacije namenili 10.716.366,97 evra, je ostalo 10.415.414,5 evra nedodeljenih donacij.

Skoraj polovica zneska, ki je na voljo za donacije, torej ni šla k izbranim nevladnim organizacijam, temveč v državni proračun oziroma v poseben sklad, so še povedali na Fursu.