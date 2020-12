Donacija, ki vas nič ne stane: namenite del dohodnine nekomu, ki to potrebuje

Možnost, da zavezanec pol odstotka od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošnokoristnih namenov, političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Med splošnokoristne namene spadajo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Lani smo donirali 5.456.656 evrov

Na Fursu smo preverili, koliko zavezancev se je lani odločilo za namenitev dela dohodnine za donacije. Sporočili so nam, da je bilo iz tega naslova v letu 2019 namenjenih 496.363 donacij (leto poprej 467.980). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (leto poprej 5.394) v skupnem znesku 5.456.656,23 evra (leto poprej 5.040.711,97 evra).

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 znaša znesek odmerjene dohodnine 2.136.525.007 evrov. Če bi se vsi zavezanci odločili za namenitev dela dohodnine za donacije v višini 0,5 odstotka, bi to pomenilo 10.682.625 evrov donacij.

A ker so zavezanci lani za donacije namenili 5.456.656 evrov, je ostalo 5.225.969 evrov nedodeljenih donacij. Skoraj polovica zneska, ki je na voljo za donacije, torej ni šla k izbranim nevladnim organizacijam, pač pa v državni proračun oziroma v poseben sklad.

Na vrhu seznama prejemnikov donacij Rdeči noski

Preverili smo tudi seznam prejemnikov donacij. Na prvem mestu so Rdeči noski. Zanje se je odločilo 18.409 zavezancev, ki so jim lani donirali 236.486 evrov. Sledi jim Slovenska Karitas (16.241 zavezancev in 141.159 evrov). Na tretjem mestu je Sklad05 (11.046 zavezancev in 139.802 evrov). Ti trije so edini z zneski nad dvesto oz. sto tisoč evri. Na četrtem mestu je Zveza prijateljev mladine Slovenije (lani so na račun teh donacij dobili 91.040 evrov), na petem mestu je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s 84.119 evri. Šesto mesto zaseda društvo Hospic z 51.573 evri, na sedmem mestu je Unicef z 48.706 evri, na osmem mestu zveza Sonček z 41.618 evri. Sledita še Europa Donna na devetem mestu (38.560 evrov) in Zavod mačja hiša na desetem (36.291,77).

Celoten seznam lanskih prejemnikov za leto 2019 si lahko pogledate tukaj.

Kdaj in kako lahko donirate?

Za preusmeritev dela svoje dohodnine na račun katere od organizacij s seznama upravičencev se zavezanci lahko odločijo kadarkoli. Zahtevo lahko vložijo osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, še lažje pa je to storiti elektronsko, preko mobilne aplikacije eDavki.

Zahteve ni treba vlagati vsako leto znova, saj enkrat vložena zahteva velja za nedoločen čas. Naj pa zavezanci novo vložijo v primeru, da želijo svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu kot doslej, svetujejo na Fursu. Upoštevali pa bodo zadnjo veljavno zahtevo, s katero bodo razpolagali na dan 31. decembra tistega leta, za katero se odmerja dohodnina.

Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine posameznega zavezanca. Če se zavezanec za donacijo ne odloči, pa Furs pol odstotka od odmerjene dohodnine nakaže v poseben sklad, s katerim upravlja ministrstvo za javno upravo, iz njega pa financira razvoj nevladnih organizacij.