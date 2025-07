Komu in čemu smo se ob petkih najbolj smejali: zdrsi in zagate naših politikov

Rubrika Ne, resno? gre na dopust. A preden se razkropi po termalnih bazenih z upokojenci, so skočili še na slovensko obalo – kar je bila bolj prometna pustolovščina kot izlet. V tej zadnji epizodi pred poletjem je Aleksander Pozvek zbral najboljše od najboljšega te sezone. Kdo vse je pel, kdo je kralj recitacij, kdo se je s kom skregal in kdo koga prevajal. Torej, trenutki, ob katerih smo se smejali, jokali in dvomili, ali je to še vedno realnost ali že slaba televizijska serija.