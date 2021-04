Kaj bi slovenski politiki brez Twitterja? Mišice so si namreč tokrat kazali pri vprašanju, komu je bil dostopen sadni jogurt v Jugoslaviji. Aleksander Pozvek se je srečal s poslanko Mojco Škrinjar, ki je na družbenem omrežju zapisala, da med letoma 1980 in 1991, še zlasti pa med letoma 1980 in 1985, kot običajen državljan nisi dobil sadnega jogurta. Skupaj sta prišla do zaključka, da je jogurt lahko usoden.

