Komu z dobrodelno tekmo pomagamo in kako?

Stožice nocoj pokajo po šivih. Vstopnice za nogometno poslastico so pošle v rekordnem času, prodanih je bilo več kot 16.000 vstopnic. Ves izkupiček bo šel za žrtve poplav. Če vam ni uspelo priti do svoje vstopnice, ali pa si želite prispevati še kakšen evro, lahko to storite tudi z donacijo prek SMS-sporočila.

Srce parajoča je tudi zgodba družine Fužir s Prevalj. Gabrijela, Katka in Erika, mati, hči in snaha, so ostale na levem bregu. Oče in sin, Miran in Henrik, pa na desnem bregu. Uničujoča moč deroče reke Meže je odnesla cesto, most in njihov dom preklala na pol. Podoba njihove popolnoma uničene hiše je obšla ves svet.

Z le 11 dni starima novorojenčkoma, dvojčkoma Evo in Lovrom, sta bila mama Vesna in oče Emil Volkar ujeta v hiši v Kamniku. Gasilci namreč zaradi porušene ceste sprva niso mogli do njih. Oče pripoveduje, da ga je bilo najbolj strah, da bi moral izbirati, katerega od dvojčkov rešiti. Ni vedel, ali bodo vsi sploh preživeli. Voda je že zamakala hišo, prinašalo je kamenje, ko so se do njih gasilci le prebili. Hišo je kasneje zasulo 40 tisoč kubičnih metrov kamenja.