Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Komu koristi zakon za razvoj Slovenije?

Ljubljana, 17. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva 24UR ZVEČER
Starejši delavec

Ali zakon za razvoj Slovenije, ki prinaša znižanje davkov na osnovna živila, razbremenitve s. p.-jev, oprostitve plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in kmete, upokojencem pa omogoča delo tudi po upokojitvi, res prinaša le koristi za bogate ali za vse, tudi delavce, kot trdijo predlagatelji? V Levici pravijo, da zakon prinaša korist bogatim, na gospodarski zbornici pa, da prinaša razbremenitev podjetij in državljanov.

Več videovsebin
  Iz 24UR ZVEČER: Andrej Zorko in Marko Lotrič o interventnem zakonu
  Iz 24UR ZVEČER: Interventni zakon za razvoj Slovenije
Potem ko so v Levici interventni zakon tako imenovanega tretjega stebra označili za zakon za bogate, so svoj pogled predstavili tudi gospodarstveniki. Državni sekretar na ministrstvu za delo iz Levice Dan Juvan je dejal, da zakon "ljudem, ki naj bi jim po zatrjevanju predlagateljev pomagal, bodisi ne prinaša nič bodisi jim škoduje". "Je pa zakon na drugi strani zelo ugoden za delodajalce, za rentnike in za tiste z izjemno visokimi dohodki."

"Tega zakona nikakor ni mogoče razumeti kot zakon za bogate, kot poskuša to prikazati Levica. Osnutek zakona je zelo jasno sporočilo, da s tem zakonom spreminjamo smer razvoja Slovenije," pa je pojasnila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Preberi še GZS: Predlagani interventni zakon ni zakon za bogate

Ukrepi med drugim obsegajo petodstotni DDV na moko, kruh in druge osnovne življenjske potrebščine, 9,5-odstotni na elektriko, zemeljski plin in les za kurjavo, nižjo obdavčitev najemnin za mlade in mlade družine, uvedli bi pa tudi tako imenovano razvojno kapico pri 7500 evrih bruto plače. Za upokojence bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo in jim, če bi z delom nadaljevali po upokojitvi, omogočili prejemanje polne pokojnine.

Na področju podjetništva pa predlagajo spremembe za normirance in uvedbo mikro s. p.-ja za tiste z najnižjimi prihodki.

"Z nižanjem davka na oddajo nepremičnin se bodo povečali dobički najemodajalcev. Socialna kapica bo povečala neto plače samo tistim, ki imajo že zdaj največ dohodkov. Nižji DDV na prehrano in energijo bo povečal dobičke trgovcev. Uvaja se prisilno upokojevanje starejših delavcev, ki so izpolnili pogoje za upokojitev, s študentskim s. p.-jem pa se poslabšuje položaj študentskih delavcev," je kritičen Juvan in pravi tudi, da pred pripravo zakona ni bilo dovolj posvetovanja z deležniki.

Na Gospodarski zbornici pa pravijo, da zakon nikomur ne jemlje pravic, temveč predstavlja prvi korak k bolj stabilnemu in predvidljivemu okolju. Nahtigalova je prepričana, da je slovensko gospodarstvo v zadnjih treh letih utrpelo padce pri vseh pomembnih kazalcih. "Nujno je, da Slovenija ta trend razvoja našega gospodarstva obrne navzgor. Če bomo okrepili gospodarstvo, bomo v Sloveniji lažje ohranjali javno zdravstvo, šolstvo, vlaganje v infrastrukturo ter poskrbeli tudi za najstarejše in najranljivejše," je opozorila.

Kaj pa vpliv na državno blagajno? Finančni minister Klemen Boštjančič zakon ocenjuje kot neizvedljiv. Po njegovih besedah bi lahko prinesel več kot milijardo evrov manj prihodkov v proračun, ob tem pa še povečal odhodke. Primanjkljaj je sicer lani, ko je nad financami bdel Boštjančič, znašal več kot 1,7 milijarde evrov.

Preberi še Boštjančič: Predlagani interventni zakon tretjega bloka neizvedljiv

Zorko in Lotrič o razbremenitvah in učinkih zakona

O intervetnem zakonu smo v oddaji 24UR Zvečer spregovorili tudi z enim od predlagateljev, predsednikom stranke Fokus Markom Lotričem, in predsednikom Zveze svobodnih sindikatov Andrejem Zorkom.

Zorko je izrazil nestrinjanje z oceno Gospodarske zbornice Slovenije, da naj bi zakon prinesel razbremenitev za državljane.

"Predlog v ničemer ne bo prinesel nobene razbremenitve za večino. Prinesel bo pa vsem tistim, ki imajo mesečni prihodek nad 7500 evrov. To je peščica teh ljudi. Če k temu dodamo še znižanje osnove za prispevke, kot se predlaga za samostojne podjetnike in kmete, ter tudi dvig praga za normirance, lahko pridemo do ugotovitve, da bodo tukaj na boljšem predvsem podjetniki, da bo državna blagajna dobila precej manj," je dejal Zorko.

Po njegovih besedah ne gre za razvojne spremembe, temveč za sistemske posege v socialno varnost.

Preberi še Gospodarstvo zadovoljno, Levica: Koristi le za bogate

Na drugi strani je Lotrič poudaril pomen malega gospodarstva in ukrepov, ki naj bi po njegovem mnenju koristili širšemu krogu prebivalcev.

"Malo podjetništvo je zagotovo temelj socialne države. Mikro, mala in srednja podjetja tvorijo 99 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Zaposlenih je 73 odstotkov vseh zaposlenih v državi, kar ustvari 60 odstotkov BDP," je poudaril.

Dodal je, da gre predvsem za ljudi in družinska podjetja. "Pogovarjamo se o ljudeh, o družinskih podjetjih, o obrtnikih, ki jim je treba ponuditi to, kar jim je bilo dejansko vzeto v zadnjih štirih letih."

Po njegovih besedah naj bi največ pridobili gospodinjstva in posamezniki. "Če vzamem vse ukrepe, lahko povem, da bodo največ pridobila gospodinjstva in posamezniki, prebivalke in prebivalci. 172 milijonov evrov bo odpisa ali znižanja DDV na račun elektrike. Petodstotni davek na osnovna živila bo pomenil, da ljudje ne bodo več hodili v Italijo po nakupe, ampak bodo denar in DDV pustili v Sloveniji. Tako bomo ohranili tudi delovna mesta," je dejal.

Zorko je poudaril, da predlagane spremembe ne zagotavljajo dejanskega znižanja cen življenjskih potrebščin, tudi če bi prišlo do znižanja DDV.

"Predlog zakona v ničemer ne daje garancije, da bi znižanje DDV na enostavne življenjske potrebščine dejansko tudi znižalo cene. In zato obstaja velika verjetnost, da se bodo cene ohranile ali celo povečale. To je dobiček večjih trgovcev. Priča smo bili temu že večkrat. Tudi ko se cena nafte zniža, se cene osnovnih življenjskih potrebščin ne znižajo, ampak ostanejo enake, potem pa se postopoma celo zvišujejo," je dejal.

Preberi še 'Tretji steber' s predlogom interventnega zakona za razvoj Slovenije

Dvojni status upokojencev: prava ali napačna pot?

Lotrič je izpostavil tudi predlog o tako imenovanem dvojnem statusu upokojencev. "To se mi zdi edina prava pot. Upokojencem bi ponudili možnost, da ob odhodu v pokoj, če želijo, nadaljujejo z delom, pri čemer obdržijo polno pokojnino in prejemajo plačo, tako kot vsi ostali," je sklenil.

Kot pa je Zorko povedal, je bila prisilna upokojitev že predmet ustavne presoje. Ustavno sodišče se je v preteklosti, kot je pojasnil, že izreklo, da je takšna ureditev nezakonita in protiustavna.

Dodal je, da je pri predlogu dvojnega statusa ključna vloga delodajalcev. "Dvojni status, 100-odstotna pokojnina in plača, je dejansko vezan na soglasje delodajalca. Razen v primeru samostojnih podjetnikov, kjer se posamezniki odločajo sami, ker so sami sebi delodajalec," je pojasnil.

Po njegovem mnenju predlagatelj zakona napačno razume vlogo pokojnine. "Predlagatelj zakona je v celoti zgrešil poanto pokojnine. To je neke vrste nadomestilo za izgubo dohodka, ko zapustiš trg dela. Zdaj pa se na eni strani povečujejo prejemki upokojencev, hkrati pa jih bodo na področju dohodnine še dodatno obdavčili. To ne gre v korist upokojencem," je opozoril.

Sistem, kot je trenutno urejen, po njegovem deluje. "Danes se ljudje sami odločijo, ali se bodo upokojili, in jih delodajalec ne prisili. Predlog pa ukinja 40 odstotkov oziroma 20 odstotkov pokojnine in odločitev o tem, koliko bo nekdo prejemal, prelaga na delodajalca," je opozoril.

FOTO: Shutterstock

"To ne drži, ker delovna doba oziroma upokojitev ne zagotavlja delovnega mesta, ampak zaposlitev," je pojasnil Lotrič. "Namesto da bodo dobivali 40 ali 20 odstotkov pokojnine, bodo zdaj dobivali celotno pokojnino. To je želja ljudi, če jih samo vprašamo, na kakšen način bi radi delali. To ne pomeni, da bodo morali delati, sami se bodo odločili. Pogovorili se bodo z delodajalcem, ta bo sprejel pogoje."

Po njegovih besedah ima predlog tudi širši vpliv na demografske trende in trg dela, ker nam primanjkuje delovne sile. "Ocenjujemo, da se bo med 50.000 in 70.000 ljudi odločalo nadaljevati delo v tistih poklicih, ki jih zmorejo. S tem se jim bo družinski proračun bistveno povečal," meni Lotrič.

Zorko je poudaril, da delna upokojitev v Sloveniji že obstaja, zato predlog po njegovem mnenju ne prinaša nič novega. "Delna upokojitev je že možna, to ni novo. Razlika je samo v tem, da se zdaj delavec sam odloči brez soglasja delodajalca. Ta ukrep je namenjen izključno samostojnim podjetnikom."

dolgotrajna oskrba marko lotrič andrej zorko interventni zakon tretji steber

Grah: Srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
zadovoljna
Portal
Se še spomnite Stankice?
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
vizita
Portal
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
cekin
Portal
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
moskisvet
Portal
Zvezdnik obtožen poskusa umora
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
dominvrt
Portal
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641