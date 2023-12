Komu zaupati pri odkupu zlata?

Ta bogata zgodovina nas uvršča med redke strokovnjake, ki lahko natančno ocenijo vrednost vašega starega zlata. Zavezani smo k zagotavljanju visokih odkupnih cen, kar odraža naše spoštovanje do strank in samega zlata.

Ponosni smo, da na slovenskem trgu nudimo najvišje odkupne cene. Zagotavljamo, da stranke ne bodo prejele nižjih cen kot so objavljene na naši spletni strani; za večje količine pa ponujamo še boljše pogoje. Za odkup zlata smo pri ocenjevanju zlata in nakita smo izjemno natančni: pred vami razstavimo zlate ure in vrnemo vse nezlate elemente, vključno z mehanizmom in steklom. Pri nakitu, kjer je to možno, odstranimo drage in pol-dragocene kamne, majhne sintetične kamne po navadi zdrobimo. Ves nakit, ki ga odkupimo, je namenjen izključno predelavi in ne nadaljnji prodaji. V procesu odkupa dosledno odstranimo vse elemente, ki niso zlati, z namenom natančnega določanja neto teže zlata, ki ga želite prodati. Pri nas ne prakticiramo približnih ocen neto teže nakita, saj bi to lahko vodilo do nepravične obravnave stranke. Naša prioriteta je zagotavljanje transparentne in poštene storitve za vsako stranko.

Specializirani smo ne le za prodajo naložbenega zlata, temveč tudi za odkup zlata po najugodnejših cenah na slovenskem trgu. Naša dolgoletna tradicija in izkušnje v zlatarstvu nam omogočajo, da profesionalno ocenimo vaš star nakit. Aktualne cene odkupa zlata so redno posodobljene na naši spletni strani www.edisongold.com, pri čemer se prilagajajo nihanjem cen zlata na svetovnem trgu. Objavljene cene veljajo za manjše količine, medtem ko za večje količine nudimo še ugodnejše pogoje.

Z našim pristopom k odkupu zlata in srebra smo si pridobili sloves zanesljivega in poštenega partnerja. Razumemo, da je prodaja zlata pogosto čustvena odločitev, zato smo tu, da vas vodimo skozi postopek z empatijo in strokovnostjo. Vsak kos zlata ali srebra, ki ga prinesete, bo skrbno pregledan in ocenjen, pri čemer upoštevamo njegovo čistost in težo, kot tudi tržno vrednost. Naše odkupne cene so transparentne in temeljijo na aktualnih tržnih trendih, kar zagotavlja, da boste za svoje dragocene kose prejeli pravično vrednost.

Sam postopek odkupa zlata ali srebra je izjemno preprost. Najprej predmet ocenimo vizualno, kar pomeni, da že na prvi pogled ugotovimo, ali je izdelan iz zlata ali iz kakšne druge neplemenite kovine, kot je na primer bižuterija iz medenine ali jekla. Pri odkupu srebra se pogosto srečujemo z izdelki, ki so le posrebreni, zato dejansko ne vsebujejo pravega srebra, razen posrebritve. Naslednji korak je pregled žigov s pomočjo posebne 30-kratne povečevalne lupe. Slovenski žigi označujejo čistost, na primer 585 (585 zlata), žig proizvajalca, na primer Z.C. (Zlatarna Celje), in žig urada za meroslovje ali žig S (samodeklarant). Nakit, ki ima te žige, je že preverjen in ga običajno ni treba dodatno pregledovati. Če predmet nima žigov ali se nam zdi sumljiv, ga prerežemo na pol in notranji del preverimo s posebnimi kislinami. Nekatere predmete testiramo tudi z napravo, ki s pomočjo elektromagnetnih valov preverja prevodnost in odpornost kovineKo zaključimo s preverjanjem, kar običajno traja le kratek čas, težo predmeta pomnožimo z aktualno odkupno ceno , objavljeno na spletni strani. Če se stranka strinja, zabeležimo njene podatke iz osebnega dokumenta, izdamo ustrezno dokumentacijo ter izvedemo nakazilo ali izplačilo v gotovini.





