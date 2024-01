Komunala Velenje: Položnice bodo nižje, na voljo bodo dodatne subvencije

Komunalno podjetje Velenje je sporočilo, da je Termoelektrarna Šoštanj s 1. januarjem znižala nakupno ceno toplotne energije in da bo na februarskih položnicah upoštevana šest odstotkov nižja cena variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce. Poleg tega bosta Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo, upravičencem energijskega toplotnega dodatka pa bosta občini pomagali še z znižanjem stroška toplote v višini 40 odstotkov v času kurilne sezone, namesto do zdaj fiksno določenega zneska.

OGLAS

Komunalno podjetje Velenje je na seji Sveta ustanoviteljev predstavnike lokalne skupnosti seznanilo z znižanjem nakupne cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj. "Ta je s 1. januarjem letos ceno toplotne energije znižala, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023," sporoča Komunalno podjetje Velenje.

Ogrevanje FOTO: Shutterstock icon-expand

Na podlagi nove povprečne nakupne cene toplote s strani TEŠ, ki znaša 48,38197 €/MWh (brez DDV), je Svet ustanoviteljev sklenil, da novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike gospodinjskega odjema Šaleške doline s 1. februarjem letos znaša 68,67096 €/MWh (brez DDV), kar predstavlja šestodstotni padec variabilnega dela cene toplote. Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema ostaja nespremenjen in znaša 73,05421 €/MWh (brez DDV), je Komunalno podjetje Velenje zapisalo v sporočilu za javnost.

"Rešitve iščemo skupaj z občinami" "Ker se v Komunalnem podjetju zavedamo, da vsakršen poseg v ceno najbolj ranljivim skupinam predstavlja veliko težavo, smo pristopili k pospešenemu iskanju optimalnih rešitev pomoči, skupaj z občinami ustanoviteljicami podjetja," pravijo. Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj s 1. 1. 2024 za obstoječo kurilno sezono tako za uporabnike daljinskega sistema ogrevanja vnovič uvajata subvencijo ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjske odjemalce, in sicer v višini 10,00 €/MWh (brez DDV).

Na februarskih položnicah bo upoštevana šest odstotkov nižja cena variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce, sporočajo in dodajajo, da bosta občini hkrati še dodatno subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini 10,00 €/MWh za meseca januar in februar 2024, za meseca marec in april 2024 pa v višini 5,00 €/MWh. "Ker so uporabniki široke potrošnje individualnih hiš račune za akontirane količine že prejeli, bo subvencija obračunanih količin toplote za mesec januar 2024 upoštevana na izdanih računih v naslednjem mesecu, februarju," pojasnjujejo. Dodatno bosta občini pomagali upravičencem energijskega toplotnega dodatka z znižanjem stroška toplote za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode v višini 40 odstotkov v času kurilne sezone, namesto do zdaj fiksno določenega zneska.

Graf: Izračun stroška oskrbe s toploto za uporabnika večstanovanjskega objekta s porabo 2,4 MWh toplote za ogrevanje prostorov (upoštevani obračunska moč, prispevki, dodatki in DDV), brez in z energijskim toplotnim dodatkom. FOTO: Komunalno podjetje Velenje icon-expand

"V teku je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja" Zapisali so še, da je sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini še vedno med cenovno najugodnejšimi sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji. "A se moramo vsi zavedati, kot pravijo tudi energetski strokovnjaki, da tako nizkih cen energije, ko smo jih v Sloveniji imeli do sedaj, ne bo več," pravijo. Po njihovih besedah je Šaleška dolina pred izjemno pomembnim obdobjem prestrukturiranja po koncu izkopavanja premoga, zato so v Komunalnem podjetju Velenje že začeli z izvajanjem preobrazbe Sistema daljinskega ogrevanja (SDO), ki bo v prihodnosti popolnoma neodvisen od premoga. "To pomeni, da bo cena za končne uporabnike v prihodnosti pod bistveno manjšim vplivom nakupa emisijskih kuponov, hkrati pa bodo izgube v sistemu zaradi obnove precej manjše," razlagajo.