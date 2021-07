Komunalno podjetje Okolje Piran v hudih finančnih težavah

Kar rešuje komunalno podjetje ene izmed naših najbolj turističnih občin, je to, da je njihov največji upnik tudi njihov ustanovitelj in lastnik, torej Občina Piran, ki naj bi podjetje dokapitalizirala z 1,3 milijona evrov proračunskih sredstev. Vse glasnejše so govorice, da bi utegnilo zmanjkati denarja za plače, kar pa direktor Gašpar Gašpar Mišič odločno zanika. Zaradi sporne dokapitalizacije so odstopili štirje od sedmih članov nadzornega odbora občine.

