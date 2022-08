Komunalno podjetje Velenje bo prenehalo z dobavo zemeljskega plina odjemalcem

"Odločitev o prenehanju dobave zemeljskega plina je bila sprejeta po temeljitem premisleku, saj kljub večkratnim zbiranjem ponudb pri dobaviteljih plina nismo prejeli nobene ponudbe, na podlagi katere bi po 1. oktobru lahko še vedno dobavljali plin končnim uporabnikom," so sporočili s Komunalnega podjetja Velenje. Kot so dodali, je dodatni razlog za to odločitev tudi tudi analiza poslovanja družbe in napovedani trendi nadaljnjega razvoja energetske krize po svetu, zaradi česar so, kot so zapisali, bili primorani k temu, da vse odjemalce Komunalnega podjetja Velenje obvestijo, da zaradi višje sile odpovedujejo pogodbo o dobavi zemeljskega plina z upoštevanjem enomesečnega odpovednega roka.