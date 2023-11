Zadnja oktobrska fronta je za nami, a obilnih padavin še ni konec

Končal se je rekordno topel in marsikje tudi eden najbolj mokrih oktobrov v zadnjih sto letih. Na Arso meteorološki postaji na Voglu je v tem mesecu padlo kar 1113 litrov dežja na kvadratni meter. Za primerjavo – to je toliko, kolikor ga na skrajnem severovzhodu države običajno pade v enem letu in pol! Z obilnimi padavinami za ta teden pa žal še nismo zaključili. Do konca tedna se bosta čez Slovenijo pomaknila še dva pasova izrazitejšega dežja. Prvi pas nas bo prešel v noči na petek, drugega pa pričakujemo v nedeljo. Ob zelo veliki predhodni namočenosti in visokih vodostajih bodo lahko posledice novega deževja še večje kot v preteklih dneh.

Zadnja oktobrska fronta je za nami. Največ padavin v preteklih 24 urah smo izmerili na severozahodu in na jugu Slovenije. Več kot 150 mm dežja je padlo na Voglu (165 mm) in v Osilnici (153 mm). V Slovenski Istri je največ padavin padlo v Portorožu (63 mm). Ob prehodu hladne vremenske fronte je prehodno zapihal veter severnih smeri in ohladil ozračje. Po nižinah smo tako sredi dneva izmerili hitrosti večinoma do okoli 50 km/h. Najmočnejši sunek vetra v zadnjih 24 urah smo sicer že ponoči izmerili na Kredarici (166 km/h), so sporočili vremenoslovci z Agensije RS za okolje (Arso).

Danes pa smo se prebudili v krasno jesensko jutro. Temperature se v večjem delu države gibljejo med 2 in 6 C. Po nekaterih dolinah in kotlinah je nastala megla, drugod prevladuje jasno in stabilno vreme. Slednje ne bo trajalo dolgo, saj nas bo že danes čez dan od jugozahoda ponovno prekrila oblačnost, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa bo popoldan in zvečer že pričelo deževati. Prihajata še dva pasova izrazitejšega dežja Z obilnimi padavinami za ta teden žal še nismo zaključili. Do konca tedna se bosta čez Slovenijo pomaknila še dva pasova izrazitejšega dežja. Prvi pas nas bo prešel v noči na petek, drugega pa pričakujemo v nedeljo. Ker bomo še vedno pod vplivom jugozahodnega vetra, bo težišče vremenskega dogajanja spet na severozahodu Slovenije, kjer lahko lokalno pade še več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. Ob zelo veliki predhodni namočenosti in visokih vodostajih bodo lahko posledice novega deževja še večje kot v preteklih dneh.

icon-expand Predvidena količina padavin do konca tedna FOTO: Meteologix.com

Razlog za tako pestro vremensko dogajanje so cikloni in vremenske fronte, ki kot po tekočem traku nastajajo nad severnim Atlantikom ter se pomikajo proti vzhodu in severovzhodu stare celine, na svoji poti pa vplivajo tudi na vreme pri nas. Veliko vlogo ima tudi temperatura morja, ki kljub temu, da se začenja že november, še vedno dosega okoli 20 stopinj Celzija. Toplo morje lahko v ozračje odda več vlage kot hladnejše, posledično pa so tudi nalivi močnejši. Padavine so še posebej obilne na območjih, kjer topel in vlažen zrak naleti na gorske pregrade in se ob njih dviga. Že včeraj je sicer naš najvišje ležeči cestni prelaz Vršič pobelil sneg. Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Spodnje fotografije, ki jih je objavil portal Meteoinfo, pričajo o krasnem prvem novembrskem jutru na Kredarici, ki jo je končno obiskala zima.

