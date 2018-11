Končali prvi del sanacije ceste, kjer se je zgodila tragična nesreča

Po torkovi nesreči na cesti med Dravogradom in Mariborom, v kateri sta zaradi padca skale na avtomobil umrla voznik in sopotnica, so opravili prvi del sanacije. Postavili so zaščitne betonske ograje in izkopali lovilni jarek.

V lovilni jarek, ki so ga skopali ob vozišču, se bo ujelo morebitno padajoče kamenje. S sanacijo bodo nadaljevali v prihodnjem tednu, ko bo tudi več jasnega glede stanja na pobočju. Na Direkciji RS za infrastrukturo so sicer ocenili, da je bil padec skale najverjetneje posledica ujme oziroma obilnega deževja. Župan Občine Podvelka, kjer se je zgodila tragična nesreča, Anton Kovše je sice že nekaj časa kritičen do države, ker ne sanira pobočij nad cesto med Dravogradom in Mariborom. Promet na glavni cesti po Dravski dolini poteka izmenično enosmerno, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Če bi cesto pred padajočim kamenjem želela zaščititi občina, bi po besedah župana potrebovali več milijonov evrov sredstev, kar pa je pri letnem občinskem proračunu njihove občine nemogoče. Skala, ki je v torek padla na vozilo, v katerem sta umrla dva človeka, je zdrsnila že pred časom in je bila do takrat ukleščena za drevesom nad cesto. To je zaradi deževja očitno popustilo in skala se je skotalila na cesto oz. na vozilo. FOTO: Kanal A Povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov Ob ponovnih napovedih obilnejših padavin Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju zahodne,južne in osrednje Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, pa tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.