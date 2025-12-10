Začasni peroni in daljša pot za potnike: v pomoč jim bodo informatorji

Pogodbena vrednost nadgradnje ljubljanske železniške postaje je okoli 244 milijonov evrov z davkom, država pa je za projekt pridobila 175 milijonov evrov evropskih sredstev.

Od nedelje, 14. decembra 2025, se bodo obstoječi peroni na železniški postaji postopoma zapirali zaradi gradbenih del. Predvidevajo, da bodo dela potekala pol leta.

Na železniški postaji v Ljubljani bodo z novo ureditvijo vzpostavljeni začasni peroni ob Dunajski cesti (tir 94) ter ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97, 98).

"Na tem delu je nemogoče pripeljati vse vlake, približno 300 jih je, tako da se del vlakov, ki pridejo iz smeri Dolenjske in del vlakov iz Zidanega mosta, ustavlja na začasnem postajališču proti jugu oz. vzhodu, tisti, ki prihajajo s primorske strani, pa proti nadhodu nad Dunajsko oziroma proti Tivoliju," je v izjavi za javnost povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

"S sredino marca se avtobusna postaja ukinja in se postavlja proti Metelkovi, kjer bo začasna avtobusna postaja," je dodal. Manj bo zemeljskih, več pa betonskih del, kot je pojasnil.