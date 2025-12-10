Svetli način
Začasni peroni in daljša pot za potnike: v pomoč jim bodo informatorji

10. 12. 2025

D. S.
S koncem prve faze nadgradnje glavne železniške postaje v Ljubljani se dela selijo na južni del postaje. Zaradi obsežnih investicijskih gradbenih del se bodo obstoječi peroni postopoma zapirali, vzpostavljeni bodo začasni, in sicer ob Dunajski cesti ter ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice. Za potnike se bo pot do peronov s tem znatno podaljšala, na začasnih peronih tudi ne bo kartomatov. Dela naj bi potekala pol leta. "Prihodnje leto bo glede prometa grozno," je opozoril ljubljanski župan Janković.

Pogodbena vrednost nadgradnje ljubljanske železniške postaje je okoli 244 milijonov evrov z davkom, država pa je za projekt pridobila 175 milijonov evrov evropskih sredstev.

Od nedelje, 14. decembra 2025, se bodo obstoječi peroni na železniški postaji postopoma zapirali zaradi gradbenih del. Predvidevajo, da bodo dela potekala pol leta.

Na železniški postaji v Ljubljani bodo z novo ureditvijo vzpostavljeni začasni peroni ob Dunajski cesti (tir 94) ter ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97, 98). 

"Na tem delu je nemogoče pripeljati vse vlake, približno 300 jih je, tako da se del vlakov, ki pridejo iz smeri Dolenjske in del vlakov iz Zidanega mosta, ustavlja na začasnem postajališču proti jugu oz. vzhodu, tisti, ki prihajajo s primorske strani, pa proti nadhodu nad Dunajsko oziroma proti Tivoliju," je v izjavi za javnost povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes

"S sredino marca se avtobusna postaja ukinja in se postavlja proti Metelkovi, kjer bo začasna avtobusna postaja," je dodal. Manj bo zemeljskih, več pa betonskih del, kot je pojasnil.

Dodal je, da bodo najbolj polne vlake iz Zasavja, ki vozijo v konici zjutraj in popoldne, še vedno usmerjali na glavni železniški peron. Poskrbeli so tudi za dostopnost za osebe z gibalnimi ovirami. "Pot bo nekoliko daljša, a je vse skupaj precej prilagojeno," je še povedal.

Modra barva bo pomenila glavni peron, rumena bo pomenila smer proti Dolenjski in Zidanemu mostu, zelena pa proti Primorski, kot je pojasnil.

Novi režim na železniški postaji v Ljubljani
Novi režim na železniški postaji v Ljubljani FOTO: Slovenske železnice

"Težko je hkrati graditi in hkrati uporabljati, ampak Slovenske železnice, predvsem tisti, ki delajo v Ljubljani, se zelo trudijo, da poskusijo to združiti," je rekla ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Dodala je, da je najpomembneje da je poskrbljeno za varnost.

"Naslednje leto bo grozno leto glede prometa," je rekel župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Gradilo se bo avtobusno postajo, dela na cestah, kot je Vilharjeva in Masarykova, je navedel razloge za prometne zastoje prihodnje leto. 

"Iščemo skupne rešitve, včasih ni lahko," je dodal in rekel, da so usklajevanja glede režima potekala leto in pol. Potnike je pozval, naj se skušajo izogniti delu mesta okrog železniške postaje.

Železniška postaja v Ljubljani
Železniška postaja v Ljubljani FOTO: Bobo

"Opozarjamo, da se bo za potnike pot do peronov s tem znatno podaljšala. Za lažje usmerjanje so Slovenske železnice skupaj z ministrstvom in občino dogovorile dodatne ukrepe: med drugim bo poleg okrepljene ekipe informatorjev potnikom v pomoč tudi nova signalizacija, ki bo z barvnimi talnimi označbami (koridorjev za pešce) zagotavljala enostavnejše in potnikom prijaznejše vodenje do peronov," so še sporočili s Slovenskih železnic.

Potnike so opozorili, da pravočasno in varno pristopajo na železniški peron in so pozorni na morebitne spremembe (obvestila, informacije na prikazovalnikih na postaji ter glasovne najave).

"Na začasnih peronih zaradi infrastrukturnih omejitev ni kartomatov. Skladno s potniško tarifo velja, da si potnik zagotovi vozovnico pred vstopom v vlak (nakup na potniški blagajni, v aplikaciji Grem z vlakom ali v spletni trgovini eshop.sz.si), v nasprotnem primeru je potrebno za nakup vozovnice v vlaku doplačilo dodatka 5 evrov," so še pojasnili.

