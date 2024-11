Končalo se je z whiskeyem. Dan, ki ga ne bom nikoli pozabil

Ko sem pozvonil pri njej doma, priznam, da sem imel precej treme. S tem, ko me je povabila k sebi domov, sem dobil priložnost pokukati v svet, v katerem so nastajale in še vedno nastajajo večne podobe tako mojega otroštva kot tudi zdaj starševstva.

Šivilija in škarjice, Moj prijatelj Piki Jakob, Miškolin, ... pa zdaj pesmi, ki jih je napisala Anja Štefan, pa ob njih korakajo medvedki in ostale živalice. Vsako leto doma obesimo koledar z njemini ilustracijami, svojim nečakom in ostali družini pošiljamo božične čestitke s podobami nasmejanih otrok in prazničnim vzdušjem. Ja, Jelka Reichman je ustvarila svet, v katerega se rad "potopim" in mi je v njem prijetno.

Pogovor z Jelko Reichman FOTO: Gregor Trebušak icon-expand

In ko mi je odprla vrata, je tam na hodniku stala nasmejana, iskriva in malo nagajiva gospa. Najprej je pohvalila snemalca Nenada Cakića, ki je pripravljal vse potrebno za najin klepet: "Huh, kako je prijeten, pa prijazen, sva že toliko poklepetala." In sem se ustrašil, da se ni že preveč razgovorila, da se ni utrudila, da ji je ostalo še kaj moči zame. Kako nepotrebna skrb. Od trenutka, ko sem ji predal darilno vrečko z vsebino, o kateri boste več izvedeli ob koncu pogovora, do trenutka, ko sva sedela za njeno jedilno mizo in mi je natočila, no, boste tudi izvedeli ob koncu pogovora, je govorila tako zanimivo kot ustvarja. Malo tu, malo tam, o tem in onem. O ljubezni do risanja, do plesov, kjer je več kot očitno s svojo lepoto navduševala, pa do tega, da je zdaj, ko je modrejša, rešena vseh pritiskov okolice, da vsak dan še naprej dela ...

