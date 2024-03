Končan odvoz 2200 ton nevarnega mulja s Koroške v Avstrijo

Z ministrstvo za okolje, podnebje in energijo so sporočili, da so zaključili odvoz nevarnega mulja, ki je nastal kot posledica katastrofalnih avgustovskih poplav na Koroškem. Kot so navedli, se z odvozom nevarnega mulja zaključuje pomemben del sanacijskih ukrepov. Skupaj z drugimi resorji in institucijami pa jih pri obnovi po poplavah čaka še nekaj pomembnih ukrepov zaradi onesnaženih zemljin in degradacije okolja.

Skupna ocena neposredne škode naravne nesreče, ki je avgusta prizadela Slovenijo, in njenih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje po oceni vlade znaša približno 9,9 milijarde evrov.

Ministrstvo je po lanskih katastrofalnih poplavah naročilo analizo mulja, ki jo je izvedel akreditiran laboratorij. Vzeli so osem vzorcev na različnih lokacijah v vseh petih koroških občinah (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd). Rezultati so pokazali, da lahko mulj razdelimo v tri kategorije: inerten, nenevaren in nevaren. Na štirih lokacijah so analize pokazale, da gre za mulj inertnega značaja, na dveh lokacijah za nenevaren odpadek, na dveh lokacijah pa za nevaren odpadek, in sicer na lokaciji Poljana (nasproti gostišča Krivograd na Prevaljah in Cricket club na meji med Prevaljami in Mežico).

Skladno s pogodbo o prevzemu in predelavi nevarnega mulja, ki je bila sklenjena na podlagi Zakona o javnem naročanju med MOPE in podjetjem Saubermacher Slovenija, je bilo lani decembra odpeljanih 1700 ton nevarnega mulja v predelavo v Avstrijo. Na podlagi aneksa k navedeni pogodbi pa so marca 2024 odpeljali še dodatnih 500 ton nevarnega mulja. Pogodbena vrednost za 1700 ton odpeljanega mulja znaša 493.297,50 evra z DDV, za dodatnih 500 ton pa 145.087,50 evra, skupno torej 638.385 evrov z DDV.

Kam z inertnim in nenevarnim muljem?

Septembra lani je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) odvzel vzorce iz protipoplavnega nasipa ob reki Meži pri Prevaljah, grajenega iz mulja, nanesenega po poplavah avgusta 2023. Namen preiskav v Geomehanskem laboratoriju ZAG-a je bil predvsem ugotoviti možnost uporabe mulja za vgradnjo v nasipe in zasipe. Ugotovili so, da sam mulj, predvsem zaradi visoke vlage, ni primeren za vgradnjo v nasipe in zasipe, zato je treba material izboljšati z vezivi, navajajo na ministrstvu za okolje.