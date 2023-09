Zapor na Dunajski ni več, končana tudi obnova dela severne ljubljanske obvoznice

Dobra novica za vse voznike, ki se vozite po Dunajski cesti v Ljubljani. " Zapore na Dunajski cesti ter na krakih priključka Ljubljana Bežigrad so odstranjene, na obvoznici pa promet še vedno poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje ," so sporočili iz Infopota.

Do konca leta bosta na južni ljubljanski obvoznici A1 zaprta bencinska servisa na počivališčih Barje sever in Barje jug zaradi celovite prenove. Počivališči ostajata odprti.

Predvidoma do 31. oktobra 2023 bo na odseku vzhodne ljubljanske obvoznice A1 med Zaloško in Litijsko cesto proti razcepu Malence (Dolenjski) zaprt počasni pas zaradi obnove protihrupne ograje.

Do zaključka del na območju priključka Ljubljana Bežigrad (Dunajska cesta) je po severni ljubljanski obvoznici H3 prepovedan tranzit tovornim vozilom nad 7,5 t.

Na severni ljubljanski obvoznici H3 na območju priključka Ljubljana Bežigrad (Dunajska cesta) poteka prenova dotrajanega nadvoza, ki jo izvaja Mestna občina Ljubljana in bo trajala do novembra. Na območju priključka je v dolžini 600 m zaprta polovica hitre ceste (smerno vozišče proti Šiški), ves promet je preusmerjen na nasprotno smerno vozišče (smerno vozišče proti Tomačevemu), kjer je urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Včeraj je nastopila naslednja faza zapore, v kateri je zaprto smerno vozišče proti Tomačevemu, ves promet pa je preusmerjen na smerno vozišče proti Šiški, kjer je prav tako urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Na severni ljubljanski obvoznici H3 poteka celostna obnova odseka med Tomačevim in Zadobrovo. Še danes potekajo zaključna dela, zaradi česar sta zaprta prehitevalna pasova, v vsako smer vožnje sta urejena dva začasna prometna pasova. Delovna zapora bo v celoti odstranjena v noči na ponedeljek, so sporočili z Darsa.

Pomurska avtocesta

V soboto, 16. septembra 2023, so se začela pripravljalna dela za obnovo pomurske avtoceste A5 med Turniščem in Dolgo vasjo. V prvi fazi del, ki bo trajala do 24. septembra 2023, bosta v dolžini 9,5 km zaprta prehitevalna pasova. Zaradi delovne zapore ni pričakovati daljših zastojev.

Štajerska avtocesta

V teh dneh bo na odseku štajerske avtoceste A1 med razcepom Slivnica in Žalcem oviran promet zaradi obnove talnih označb, občasno so možni zastoji.

Do konca oktobra bo na regionalni cesti Pesnica–Maribor (bivši hitri cesti skozi Maribor) zaprt desni pas zaradi obnove protihrupne ograje.

Primorska avtocesta

Predvidoma do 22. septembra 2023 bosta na odseku primorske avtoceste A1 med Brezovico in Vrhniko v dolžini 800 m zaprta odstavna pasova zaradi pripravljalnih del pri izgradnji novega avtocestnega priključka Dragomer.

Gorenjska avtocesta

Do novembra na odseku gorenjske avtoceste A2 med priključkoma Jesenice zahod (Hrušica) in Jesenice vzhod (Lipce) poteka sanacija viaduktov Podmežakla 3 in Podmežakla 4. Zaprta je polovica avtoceste (smerno vozišče proti Ljubljani), ves promet v dolžini 2 km je preusmerjen na sosednjo polovico (smerno vozišče proti Karavankam), kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje. Skozi delovno zaporo je omogočena vožnja vozil največje širine 3,5 m.

V noči s srede na četrtek, 20. in 21. septembra 2023, ter v noči s četrtka na petek, 21. in 22. septembra 2023, med 20. in 5. uro bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s 30-minutnim čakanjem pred predorom zaradi pranja predora. V tem času bodo omogočeni prevozi tovornih vozil, katerih širina ne presega 3,75 m.

Predvidoma do marca 2024 bodo do 4-krat dnevno v predoru Karavanke kratkotrajne popolne zapore zaradi miniranja.

Dolenjska avtocesta

Med 13. in 22. septembrom je na odseku dolenjske avtoceste A2 med Trebnjem in Kronovim v obeh smereh vožnje predvidenih več vzdrževalnih del, zaradi česar bo promet potekal samo po enem pasu.

Na odseku dolenjske avtoceste A2 med Ivančno Gorico in Bičem se končuje obsežnejša obnova. V zadnji fazi del, ki bo trajala predvidoma do 20. septembra 2023, bosta zaprta odstavna pasova zaradi montaže jeklenih varnostnih ograj in varnostnih naletnih mehov na priključku Bič.

Obalna hitra cesta

Do 30. septembra 2022 je na obalni hitri cesti H6 na priključku Koper center (Slavček) zaprt uvoz proti Izoli. Zapora je namenjena povečanju pretočnosti na hitri cesti H5, v Kopru in na glavni cesti G1-11 v času turistične sezone.