Preštetih 75 odstotkov glasov: pri zakonodajnem referendumu skoraj izenačeno

Po dobrih 81 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da je večina volivcev glasovala za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za jih je glasovalo 50,36-odstotka, proti pa 49,64-odstotka.

Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV-prispevka je za glasovalo 51,93-odstotka, proti pa 48,07-odstotka volivcev.

Na referendumsko vprašanje, ali podpirajo pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, je za odgovorilo 62,28-odstotka, proti pa 37,72-odstotka volivcev.

Za omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in EU pa je za glasovalo 56,95-odstotka, proti pa 43,05-odstotka.

Po podatkih, ki jih je ob 21.45 objavila DVK, je glasovalo 808.677 volivk in volivcev oziroma 47,64-odstotka vseh volilnih upravičencev.

Zjutraj se je ob 7. uri po Sloveniji odprlo 2984 rednih volišč in 88 tako imenovanih volišč Omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Večina volišč se je zaprla ob 19. uri, zadnja volišča so se zaprla ob 20.30.