Preštetih 75 odstotkov glasov: pri zakonodajnem referendumu skoraj izenačeno

Po dobrih 81 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da je večina volivcev glasovala za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za jih je glasovalo 50,36-odstotka, proti pa 49,64-odstotka.
Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV-prispevka je za glasovalo 51,93-odstotka, proti pa 48,07-odstotka volivcev.
Na referendumsko vprašanje, ali podpirajo pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, je za odgovorilo 62,28-odstotka, proti pa 37,72-odstotka volivcev.
Za omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in EU pa je za glasovalo 56,95-odstotka, proti pa 43,05-odstotka.
Po podatkih, ki jih je ob 21.45 objavila DVK, je glasovalo 808.677 volivk in volivcev oziroma 47,64-odstotka vseh volilnih upravičencev.
Zjutraj se je ob 7. uri po Sloveniji odprlo 2984 rednih volišč in 88 tako imenovanih volišč Omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Večina volišč se je zaprla ob 19. uri, zadnja volišča so se zaprla ob 20.30.
Ponekod podaljšali glasovanje
Pred voliščem Omnia v Ljubljani je bila ob 19. uri še vedno precejšnja gneča tistih, ki so želeli glasovati. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je že popoldne napovedal, da bo volilni odbor podaljšal svoje delo, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča oziroma 50 metrov okoli njega, lahko oddali svoj glas. Na štetje glasov na drugih voliščih pa to ne bo vplivalo.
Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Glasovati bo možno do 20.30.
Posvetovalni referendumi niso zavezujoči. Zakon o parlamentarni preiskavi pa bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivk in volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da je proti glasovala najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, ki sicer še niso dokončni, mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.706 volivcev.
Prvi rezultati po 20.30
Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj, prve podatke bodo začeli na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) objavljati po 20.30. Na DVK so napovedali, da bodo volilni odbori najprej ugotavljali izid glasovanja na zakonodajnem referendumu, potem na posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka.
Hkrati z izidi se bodo osveževali podatki o volilni udeležbi. Do 16. ure pa je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi glasovalo 603.057 volivcev oziroma 35,53 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je več kot na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.
Dan po referendumski nedelji bodo k izidom prišteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo DVK postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila najpozneje do 30. oktobra. Ob tem bo sprejela akt o izidu glasovanja in referenduma ter ga objavila v uradnem listu.
Do konca glasovanja je veljal volilni molk, ko je bilo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 16. ure prejela 85 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava 23 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.
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