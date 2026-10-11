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Slovenija

Preštetih 75 odstotkov glasov: pri zakonodajnem referendumu skoraj izenačeno

Ljubljana, 11. 10. 2026 19.02 pred 3 minutami 3 min branja 289

Avtor:
STA Ti.Š. +1
Glasovanje na referendumu

Tri četrtine preštetih glasovnic kažejo, da so volivci glasovali za pri vseh štirih referendumskih vprašanjih. Najbolj prepričljivo so za glasovali na posvetovalnem referendumu o socialni pomoči, najbolj izenačen pa je izid na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Po dobrih 81 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da je večina volivcev glasovala za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi. Za jih je glasovalo 50,36-odstotka, proti pa 49,64-odstotka.

Na posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV-prispevka je za glasovalo 51,93-odstotka, proti pa 48,07-odstotka volivcev.

Na referendumsko vprašanje, ali podpirajo pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom, je za odgovorilo 62,28-odstotka, proti pa 37,72-odstotka volivcev.

Za omejitev volilne pravice na lokalnih volitvah na državljane Slovenije in EU pa je za glasovalo 56,95-odstotka, proti pa 43,05-odstotka.

Po podatkih, ki jih je ob 21.45 objavila DVK, je glasovalo 808.677 volivk in volivcev oziroma 47,64-odstotka vseh volilnih upravičencev.

Zjutraj se je ob 7. uri po Sloveniji odprlo 2984 rednih volišč in 88 tako imenovanih volišč Omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje je potekalo tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Večina volišč se je zaprla ob 19. uri, zadnja volišča so se zaprla ob 20.30.

Ponekod podaljšali glasovanje

Pred voliščem Omnia v Ljubljani je bila ob 19. uri še vedno precejšnja gneča tistih, ki so želeli glasovati. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je že popoldne napovedal, da bo volilni odbor podaljšal svoje delo, da bodo vsi, ki bodo do 19. ure na območju volišča oziroma 50 metrov okoli njega, lahko oddali svoj glas. Na štetje glasov na drugih voliščih pa to ne bo vplivalo.

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Glasovanje so podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Glasovati bo možno do 20.30.

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Posvetovalni referendumi niso zavezujoči. Zakon o parlamentarni preiskavi pa bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivk in volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da je proti glasovala najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, ki sicer še niso dokončni, mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.706 volivcev.

Prvi rezultati po 20.30

Delni neuradni izidi referendumov bodo znani nocoj, prve podatke bodo začeli na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) objavljati po 20.30. Na DVK so napovedali, da bodo volilni odbori najprej ugotavljali izid glasovanja na zakonodajnem referendumu, potem na posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka.

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Hkrati z izidi se bodo osveževali podatki o volilni udeležbi. Do 16. ure pa je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi glasovalo 603.057 volivcev oziroma 35,53 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je več kot na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.

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Dan po referendumski nedelji bodo k izidom prišteli še glasovnice po pošti iz domovine, teden dni pozneje pa še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo DVK postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila najpozneje do 30. oktobra. Ob tem bo sprejela akt o izidu glasovanja in referenduma ter ga objavila v uradnem listu.

Preberi še Do 16. ure skupno 85 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka

Do konca glasovanja je veljal volilni molk, ko je bilo vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od sobote in do danes do 16. ure prejela 85 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat na podlagi obvestil obravnava 23 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Poglavja:
Na vrh Ponekod podaljšali glasovanje Prvi rezultati po 20.30
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referendum glasovanje volišča

V koaliciji in opoziciji zadovoljni z udeležbo na referendumih

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KOMENTARJI289

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medvescak
11. 10. 2026 21.54
Sama jajca s temi volitvami. Kitajci jih ne poznajo in so najhitreje razvijajoča se nacija na planetu. To nima nobenega smisla! 2pametna delata kar 3budale rečejo....
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
11. 10. 2026 21.53
Referendumsko hlasovanje je potrebno bojkotirat.
Odgovori
0 0
Xmmx
11. 10. 2026 21.53
Clovek non stop povdarja clovekove pravice...kdo je tega id..ta povabil v odmeve..to je moteno
Odgovori
0 0
Lion91
11. 10. 2026 21.53
Zdaj bo lahko Janez določil, kaj se bo poročalo na RTV. Drugače ne bo denarja. Po naslednjih volitvah pa bo kritiziral, da se RTV ne sme financirat iz proračuna.
Odgovori
-2
0 2
tavbix
11. 10. 2026 21.52
Očitno je goljufanja v Sloveniji še veliko več. kot smo mislili... Glede na to, da se vsi tako bojijo, da bi jih kdo preiskal... Se pravi, da vsaj 50% udeležencev referenduma na nek način goljufa... To tudi nekaj pove...
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+1
2 1
ThorStorm666
11. 10. 2026 21.52
Zaenkrat kaže dobro. Tale od časopisa dela, kateri komentira na rtv je pa skrajni levičar. Boli poraz
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+3
4 1
E.Nigma
11. 10. 2026 21.52
Zmaga. ZA
Odgovori
+2
3 1
Respublica Butalis
11. 10. 2026 21.52
Markeš je perveznjak.
Odgovori
+2
3 1
biggie33
11. 10. 2026 21.52
RTV stavbo bi lahko preuredili v sodno palačo, namesto Litijske..
Odgovori
+3
3 0
srecnii
11. 10. 2026 21.51
Narod skregan med seboj do konca
Odgovori
+3
4 1
motorist_mb
11. 10. 2026 21.51
Sivi reponja se je skril v mišjo luknjo 🤣
Odgovori
+2
2 0
LevoDesniPles
11. 10. 2026 21.51
kdo bi si mislil da je primosko kraško obalo bilo mogoče al .baniz irat tako na hitro
Odgovori
+2
2 0
MEDKO
11. 10. 2026 21.50
Sam poglejte Obalo. Sramota. Še glede sociale so edini skoraj proti
Odgovori
+2
3 1
Infiltrator
11. 10. 2026 21.49
Gremo prisilno RTV plačevanje ukinit ,naj se financira iz proracuna in naj se naredi reorganizacijo...
Odgovori
+7
8 1
Gram
11. 10. 2026 21.51
Kdo pa polni proračun?
Odgovori
-1
1 2
Xmmx
11. 10. 2026 21.49
Glede na to da so stvari tesne..je jasno ,da ta drzava enostavno ne more napredovat..feministicni kokosji mozgani prevladujejo..bi ste podprli niko kobac ,jenula in podobno delomrzno ga..d
Odgovori
+2
5 3
sLOVEnija2019
11. 10. 2026 21.48
gledam odmeve na rtv, katastrofa, zadnji cas da se to konca, fuj
Odgovori
+3
4 1
biggie33
11. 10. 2026 21.48
Politična policija mora nemudoma začeti preiskovati Niko Kovač, Jenula, Mukija in podobne.. taki ljudje so izjemno nevarni za državo!!
Odgovori
+4
7 3
Kritikizstajerske
11. 10. 2026 21.51
ti si nevaren sam sebi ocitno
Odgovori
-1
1 2
FreedomMan
11. 10. 2026 21.46
Mossadoljubci in blackcubovci bodo izgubili gestapo-udbaški zakon, če bi bilo pošteni bi bilo že najmanj 10 politikov (desnih in levih!) odrešenih ali pa še bolj pošteno v zaporu.
Odgovori
-1
5 6
FreedomMan
11. 10. 2026 21.47
Bi bili
Odgovori
-2
0 2
Xmmx
11. 10. 2026 21.51
Bodi tiho ,da te ne utisam jaz...pojdi spat in razmusli zakaj si na minimalcu
Odgovori
+2
2 0
zajfa
11. 10. 2026 21.46
Na RTV SLO jih je vsaj 1000 preveč. Ker so cele familije še iz prejšnjega sistema prisesane na to institucijo. Bi jih bilo fino preusmerit nekam drugam, dela je dovolj. Seveda za primerno plačilo. Ne za minimalca.
Odgovori
+6
7 1
Kritikizstajerske
11. 10. 2026 21.51
se eden ki trobi lazi iz noretv
Odgovori
+1
1 0
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