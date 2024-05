'Koncesije, ki so jih pridobili zdravniki, so se na trgu preprodajale dalje'

Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje Tamare Vonta (Svoboda) o načrtovanih ukrepih vlade za okrepitev javnega zdravstva ponovil, da je zdravstvo "prva prioriteta te vlade". "To se ni spremenilo od prvega dne, ne glede na spremembe v ekipi," je dejal. Pojasnil je, da je v normativnem načrtu dela vlade za letos 12 zakonov s tega področja in da bo vlada "tudi ta teden potrjevala določene nove zakone oziroma izhodišča".

Po Golobovih besedah gre namreč za enega najtežjih izzivov, saj da se je "dvojna praksa v sistemu razširila prek vseh meja". Gre za to, da zdravniki, ki so zaposleni v eni od javnih ustanov, svoje delo opravljajo tudi drugje. Ob tem je premier poudaril, da "niso vse dvojne prakse napačne, še manj so vse škodljive". Nekatere so po njegovih ocenah zelo koristne in jih bodo tudi v prihodnje spodbujali. Gre za tiste, ki delo izven svoje matične ustanove opravljajo v drugih javnih zdravstvenih ustanovah in tako pomagajo, da javni zdravstveni sistem deluje, je pojasnil.

"Obstaja pa tudi druga kategorija dvojnih praks, ki pa niti približno niso koristne za javni zdravstveni sistem, še manj pa zaželene," je navedel. Tako bodo po njegovih napovedih v zakonskem besedilu potegnili ločnico med javnim in zasebnim zdravstvom. Ob tem je zagotovil, da zasebni izvajalci ali koncesionarji, ki imajo svoje zaposlene, s tem zakonom ne bodo v ničemer prizadeti.

Bodo pa spodbujali, da se javno in zasebno ne mešata, da bodo "računi čisti in da ne bo možno, da bi nekdo preusmerjal svoje bolnike iz javnega zdravstva v zasebno, ko bi njemu to ustrezalo za ustvarjanje dobička, v resnici bi pa bolnika prikrajšal za kakovostno oskrbo, kar lahko že opažamo", je navedel.

"Koncesije so se na trgu preprodajale dalje"

V povezavi s tem zakonom je zato po njegovih besedah pomemben tudi zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu, saj da žal ni kakovost v vseh institucijah enaka. Kot je dejal, se prevečkrat dogaja, da najtežji primeri ostanejo v javnih ustanovah, medtem ko se na videz enostavni primeri pod pomanjkljivim nadzorom izvajajo samoplačniško v zasebnih ustanovah, izvajajo pa jih zaposleni iz javnih ustanov. "To so prakse, s katerimi bomo prenehali," je zatrdil.

Kot pomembno novost je napovedal tudi urejanje področja koncesij. "V zadnjih letih smo bili priča izrazitemu trendu, da so se koncesije, ki jih je dobil nek zdravnik na podlagi svojih referenc, enostavno na trgu preprodajale dalje. Tej praksi bomo naredili konec. Koncesija je poimenska, koncesija je podeljena strokovnjaku in njegovi ekipi in ne more biti stvar tržnega obnašanja," je poudaril.

"Ti dve spremembi bosta radikalni za delovanje našega javnega zdravstvenega sistema, zato ker bomo končno prišli do čistih računov glede tega, kdo je kje zaposlen in za koga opravlja svojo dejavnost," meni Golob.