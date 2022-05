Koncesijo za sežig komunalnih odpadkov v Celju podaljšali za pet let

Po navedbah vlade lahko koncedent na podlagi uredbe o opravljanju gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije in koncesijske pogodbe za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na omenjenem območju podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.

Maja lani je okoljsko ministrstvo od Energetike prejelo predlog za podaljšanje koncesije. Preverilo je, ali koncesionar izpolnjuje pogoje iz uredbe o sežiganju komunalnih odpadkov in ugotovilo, da so pogoji za podaljšanje koncesije izpolnjeni.

Toplarna Celje je sicer prva tovrstna naprava za sežig komunalnih odpadkov v Sloveniji, poskusno obratovanje je začela januarja 2009. Zgrajena je bila z namenom zmanjšanja količin odlaganja odpadkov in prihranek deponijskega prostora, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter prihranek primarnih virov za proizvedeno električno energijo in toploto. Zanjo so pridobili 70 odstotkov evropskih sredstev. Gradnja je stala 19 milijonov evrov, zgrajena pa je bila po strogih evropskih standardih.

V Toplarni Celje kot regijsko zasnovanem projektu trenutno sprejemajo odpadke iz savinjske regije. Nazivna moč toplarne je 15 megavatov, kar zadostuje za ogrevanje približno 1400 gospodinjstev. V proces letno vstopi 20.000 ton predhodno mehansko in biološko obdelanih odpadkov in 5000 ton blata iz centralne čistilne naprave, izstopi pa okoli 2200 ton pepela in žlindre izpod rešetke ter letečega pepela.

V Celju načrtujejo povečanje zmogljivosti naprave s 30.000 na 40.000 ton, kar je tudi tehnološka zmogljivost zgrajene toplarne. Toplarno čakajo tudi nekatere večje investicije, kot je menjava plinsko-parne turbine.