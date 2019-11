Razočaranje: vlada zadnji trenutek umaknila oznako 'čuteča' iz predloga sprememb zakonika

Vlada je na današnji seji potrdila predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Med spremembami je tudi novi 15.a člen. Ta v naš pravni red vnaša novo vrednostno opredelitev, z jasnim zakonskim napotilom, da so živali deležne posebne zakonske zaščite, saj ta člen določa, da so živali živa bitja. Si je pa ministrstvo za pravosodje prvotno prizadevalo, da bi bile živali označene kot čuteča živa bitja, kakor je zakonodaja urejena marsikje drugje, pa za slednje niso dobili dovolj podpore v procesu usklajevanja, zato je, kot je pojasnila po današnji seji vlade ministrica Andreja Katič, na vlado romal predlog brez oznake čuteča živa bitja.

Člena 15.a še določa, da določbe zakonika veljajo za živali le, če specialni zakon, kot je zakon o zaščiti živali, ne določa drugače. S tem se odpravlja dosedanja neskladja med zakoni, prav tako Slovenija končno sledi zgledu Avstrije, Nemčije, Švice in drugih evropskih držav. To pa pomeni, da je konec časov, ko se je zakonik uporabljal tako, da so živali obravnavali enako kot stvari.

Slovenija pa s tem ni sledila ureditvi, ki jo poznajo v nekaterih drugih evropskih državah (Francija, Portugalska ...). Prav tako že Evropska unija v svojih dokumentih priznava živalim poseben pomen, saj člen 13 Pogodbe o delovanju EU določa, da so živali čuteča bitja (sentient beings).

Očitno še ni dozorel čas za oznako čuteča

"Na ministrstvu za pravosodje ocenjujemo, da je dozorel čas, ko mora družba na živali prenehati gledati kot zgolj na telesni predmet, ki ga človek obvladuje, in da je samo in izključno namenjen služenju in izpolnjevanju osebnih interesov lastnika, kot to velja za stvari,"pravijo in dodajajo, da je to prvi in pomemben korak pri zavedanju in podelitvi živalim posebnega statusa, hkrati pa je apel na pripravljavce ostale zakonodaje, da tudi oni naredijo korak v smeri sistemskega urejanja položaja živali, kot so to storile nekatere druge države.