Končno doma! 30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus

Odkrijte najsodobnejše trende bivanja, poiščite sveže ideje za vaš dom, posvetujte se s ponudniki in neodvisnimi strokovnjaki, izkoristite ugodnosti!

Z eno vstopnico na dva sejma! 30. Ambient Ljubljana - sejem pohištva in notranje opreme ter 4. Dom plus, s stavbnim pohištvom, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažnimi hišami odpirata vrata od 6. do 10. novembra. Preglejte ponudbo 222 podjetij iz 21 držav.

30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Brezplačni strokovni nasveti na vaša vprašanja Načrtujete gradnjo ali prenovo hiše ali stanovanja? Že poznate standard gradnje nič-energijske hiše, ki za posameznike stopa v veljavo čez dobro leto? Se ne morete odločiti, ali graditi montažno ali klasično zidano hišo? Vas skrbi, kako pridobiti dovoljenja za gradnjo ali prenovo? Se sprašujete, ali je smiselna menjava oken pred zimo, kakšna okna izbrati in kateremu mojstru zaupati njihovo vgradnjo? Kakšno ogrevanje je za vas najprimernejše – peč na trda goriva, toplotna črpalka ali priklop na daljinsko ogrevanje? Kako do nepovratnih sredstev? Strokovne odgovore vam vse dni sejma ponujajo arhitekti, statiki, gradbeni fiziki in drugi strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK inEko sklada.

30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Top arhitekt Izkoristite 30-minutno brezplačno arhitekturno svetovanje! Če ste v zagati, kako opremiti vaš dom, kaj izbrati, kam postaviti, se posvetujte s Top arhitekti. Vse dni sejma vam svetujejo strokovnjaki iz štirih arhitekturnih birojev. Zagotovite si svoje mesto s spletno prijavo !

30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus FOTO: PR/Arhiv ponudnika

30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Top ideje Na 10. razstavi in borzi se predstavlja 26 mladih, še neuveljavljenih arhitektov in oblikovalcev. Top ideje postavljajo v ospredje njihovo kreativnost in inovativnost. Top5 Razstava nagrajenih najboljših petih izdelkov letošnjega sejma po izboru mednarodne komisije. Posebni gost sejma – NUNC Hrvaška oblikovalska znamka NUNC se na sejmu predstavlja z vsestransko zbirko pohištva od stolov, mizic, postelje idr. do lesenega delilnika prostorov. Papírologija Razstava magistrskih študentov industrijskega oblikovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje o inovativnih in premišljenih rešitvah uporabe papirja v interierju. Sejemski katalog Načrtujte vaš obisk vnaprej in prelistajte e-katalog že z domačega fotelja. Natisnjeno različico pa boste prejeli ob obisku sejma.

30. Ambient Ljubljana in 4. Dom plus FOTO: PR/Arhiv ponudnika