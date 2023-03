Končno: iz predora Šentvid bo mogoče zaviti tudi proti centru Ljubljane

Dars bo projekt izvedel skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo in Mestno občino Ljubljana. Kot je povedal njihov predstavnik Marjan Kolar, pridobitev gradbenega dovoljenja pomeni, da bodo končno lahko šli v razpis in iskanje izvajalcev, kdaj bo dejansko mogoče lahko iz predora Šentvid zaviti proti centru Ljubljane in iz nasprotne smeri v predor, pa še ni znal povedati. Dela naj bi sicer stekla še letos.

Spomnimo. Predor Šentvid so slovesno odprli v začetku poletja 2008, prav letos torej mineva 15 let. Že od začetka je bil plan tudi priključek na Celovško, a se je, predvsem zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, ves čas odmikal. Dars je vmes dvakrat pridobil gradbeno dovoljenje, ki pa zaradi pritožb nikoli ni postalo pravnomočno. Zdaj so to oviro vendarle preskočili.

Koliko bo gradnja stala, ni znano, bodo pa ob trenutnih cenah v gradbeništvu zagotovo močno presegli 12 milijonov evrov in pol, na kolikor je bil projekt ocenjen pred desetletjem. Ta vključuje tudi preureditev križišča na Celovški, ki bo po Darsovi skici sodeč dobilo dva dodatna pasova: še enega za vožnjo naravnost in enega za zavijanje v predor. To bo omogočilo zavijanje iz smeri centra, medtem ko je treba v nasprotni smeri zgraditi še 40 metrov dolg dovoz oziroma rampo, ki bo predor povezala s Celovško.