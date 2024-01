Težko pričakovani sneg ohromil promet, stavka pa zdravstveno oskrbo

Naj ga še tako zelo napovedujemo, vedno znova se pokaže, da nas sneg preseneti. Vsaj tako je razumeti zdrse in zastoje, ki so povsem ohromili promet v petek, ko smo končno dobili prvo obilnejšo pošiljko snega v tej zimi. Okrnjena pa je tudi zdravstvena obravnava nenujnih primerov, saj poteka splošna stavka zdravnikov. Ta teden smo dobili Inženirko leta 2023. To je postala magistrica inženirka strojništva Ljupka Vrteva. Javnosti pa smo predstavili tudi novo slovensko originalno serijo, ki jo boste lahko na POP TV spremljali od 5. februarja dalje.

OGLAS

Pa smo 19. januarja končno tudi po nižinah in celo na Primorskem dočakali sneg. Močno sneženje, ki je v petek zgodaj zjutraj zajelo večji del Slovenije, je povzročilo veliko težav v prometu, zlasti na avtocestah. Čeprav so vremenoslovci sneženje napovedali in so cestne službe sporočile, da so na sneg pripravljene, se je tudi tokrat odvijal scenarij presenečenja, saj so še vedno prepozno začeli izločati iz prometa tovornjake, zato so bile zaradi številnih zdrsov vozil avtoceste na več odsekih dlje časa zaprte.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Denys Shadro











Plužne službe na terenu na Primorskem icon-picture-layer-2 1 / 7

Močno sneženje je ohromilo tudi Nemčijo. V nemški zvezni deželi Hessen je kolona tovornih vozil popolnoma blokirala del avtoceste A5, zato so jo morali zapreti. Po podatkih policije so nekateri vozniki zaradi večurnega čakanja ostali še brez goriva. Zimske razmere so težave povzročale tudi na avtocestah A3, A4 in A7. Na stotine ljudi je za več ur obstalo v večkilometrskih zastojih.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP





Tovornjaki so blokirali promet na nemški avtocesti A5. icon-picture-layer-2 1 / 4

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je ta teden začel splošno stavko, ki bo potekala do preklica oziroma sklenitve stavkovnega sporazuma. Zaenkrat sporazuma še ni na vidiku, Fides pa je med tednom še zaostril stavko, kar pomeni, da se izvajajo zgolj tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt.

Zdravniki zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. FOTO: Bobo icon-expand

Ta teden smo dobili novo prejemnico naziva 'Inženirka leta'. Za leto 2023 je to postala Ljupka Vrteva, magistrica inženirka strojništva, razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne v družbi Petrol. Njeno poslanstvo je predvsem mlada dekleta spodbujati pri odločanju o kariernem poslanstvu. "Vsaka je sposobna slediti svojim željam in prišel bo trenutek v življenju, ko bo hvaležna ter ponosna nase, da se je opogumila in odločila za inženirski poklic," je dejala.

Inženirka leta 2023 je Ljupka Vrteva. FOTO: Bobo icon-expand

V sredo zjutraj je prebivalce Stošičeve ulice v Kranju prebudila močna eksplozija, ki je odjeknila v stanovanju večstanovanjskega objekta. Kot so sporočili policisti, je eksplodirala plinska jeklenka, eksplozija pa je poškodovala okna objekta. Razbitine je odneslo po širši okolici, poškodovanih je bilo nekaj parkiranih vozil, eno poškodovano osebo pa so odpeljali v bolnišnico.

Eksplozija plina v bloku FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V švicarskem Davosu je potekalo 54. srečanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), ki se ga vsako leto udeležijo politični voditelji, direktorji največjih podjetij, vlagatelji, predstavniki civilne družbe, novinarji in druge znane osebnosti. Pred začetkom zasedanja je mednarodna dobrodelna organizacija Oxfam objavila poročilo z naslovom Neenakost, v katerem ugotavlja, da je pet najbogatejših Zemljanov od leta 2020 do danes več kot podvojilo svoje premoženje, medtem ko je kar 60 odstotkov najrevnejših ljudi na svetu postalo še bolj revnih. Prav tako ocenjujejo, da bomo v naslednjem desetletju najverjetneje dobili prvega bilijonarja.

Ta teden je v Davosu potekalo že 54. srečanje gospodarske in politične elite. FOTO: AP icon-expand

V Nemčiji poteka Evropsko rokometno prvenstvo, kjer pa odmeva predvsem uspeh avstrijske rokometne reprezentance, ki je eno najprijetnejših presenečenj prvenstva. Ekipo več kot fantastično vodi slovenski strokovnjak, nekdanji legendarni rokometaš Aleš Pajovič. Ni čudno, da ga Avstrijci častijo kot boga.

Aleš Pajovič FOTO: AP icon-expand

Slovenski prostor pa bo s februarjem znova bogatejši za novo originalno slovensko serijo, s katero POP TV produkcijsko sega še korak dlje in izpolnjuje zavezo podpori domačemu produkcijskemu bazenu. Posebnost serije je njen morski pridih, saj je bilo snemanje razpeto med majhnim istrskim krajem in našo prestolnico.